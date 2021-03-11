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الخميس، 11-03-2021 09:49 ص

كيف يستقبل الصينيون فصل الربيع



الوكيل الاخباري - يستقبل الصينيون فصل الربيع بالخروج إلى الحدائق، التي تتفتح أزهارها بصورة تجذب الأنظار، خلال هذه الفترة من العام.

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وفي هذه الفترة تصبح الحدائق مليئة بالمناظر الخلابة ولا يقتصر الأمر عليها فقط بل يمتد إلى الزهور والأشجار المنتشرة على جوانب الشوارع.


وتبدأ أزهار العديد من النباتات والأشجار التفتح منذ بداية فبراير/ شباط وتستمر حتى أبريل/ نيسان.

 


ونشرت صفحة "بيوتيفل تشاينا" التابعة للحكومة الصينية مقطع فيديو يرصد تفتح الزهور في الشوارع واحتفال المارة بهذه المناظر الجميلة.


وكتبت: "مع قدوم الربيع، تتفتح الأزهار بألوانها المختلفة في المنتزهات والشوارع ومنها متنزه هيتشو ويتلاند في قوانغتشو بمقاطعة جوانجدونج جنوبي الصين".

 

 

 

المصدر : سبوتنك



 




 

 


 

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