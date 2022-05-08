كيف يكتب أصعب حرف صيني؟ وكيف يلفظ؟

الوكيل الاخباري - انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر طريقة كتابة ما اعتبر، "أصعب حرف" في اللغة الصينية.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع الفيديو بشكل كبير، حيث يظهر عملية كتابة الحرف، التي تأخذ وقتا بنحو 54 ثانية.
طريقة كتابة أصعب حرف في اللغة الصينية، يُنطق "بيانغ"pic.twitter.com/S7vsPozb8e— إياد الحمود (@Eyaaaad) May 6, 2022
وأشار العديد من الرواد إلى أن هذا الحرف ينطق "بيانغ".
This is considered the most complex character in Chinese.— Earthling (@ziyatong) May 7, 2022
It's "Biáng " which is a type of noodle. With 58 strokes, it's so complex that only in 2020 did it become possible to type the character on a computer.
[via Reddit] pic.twitter.com/WaEzgVYo1D
المصدر : روسيا اليوم
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