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الأحد، 08-05-2022 09:56 ص

كيف يكتب أصعب حرف صيني؟ وكيف يلفظ؟



الوكيل الاخباري - انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر طريقة كتابة ما اعتبر، "أصعب حرف" في اللغة الصينية.

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وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع الفيديو بشكل كبير، حيث يظهر عملية كتابة الحرف، التي تأخذ وقتا بنحو 54 ثانية.

 


وأشار العديد من الرواد إلى أن هذا الحرف ينطق "بيانغ".

 



وقال أحد الحسابات معلقا: "يعتبر هذا أكثر الحروف تعقيدا في اللغة الصينية".. إنه "Biáng" وهو نوع من المعكرونة..من خلال 58 ضربة، إنه أمر معقد أنه لغاية عام 2020 فقط حتى أصبح من الممكن كتابة الحرف على جهاز الكمبيوتر".

 

 

 

المصدر : روسيا اليوم

 

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