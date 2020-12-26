السبت 26-12-2020
الوكيل الاخباري

حقيقة فيديو تبادل اطلاق النار بالصويفية

تطورات جديدة بشأن دوام المدارس بالاردن

توصية هامة بشان التأمين الصحي الحكومي

قرارات سارة تدخل حيز التنفيذ بعد أيام

وفيات السبت 26/12/2020

فرصة ضعيفة لسقوط الأمطار .. السبت

قراران هامان يترقب الاردنيون تفاصيلهما مع دخول العام الجديد

مؤشر قوي على تحسن الوضع الوبائي في المملكة

فرنسا تسجل 159 وفاة جديدة بفيروس كورونا

مكافحة الأوبئة : فحص الـ PCR ليس بالدقة الكافية لكشف طفرات كورونا الجديدة

السبت، 26-12-2020 01:08 م

لاصقة ملونة .. طريقة جديدة لمعرفة متى يجب التخلص من الكمامة



الوكيل الاخباري - تعتبر الكمامة ضرورية للحماية من الوقاية من انتشار فيروس كورونا وتلقي العدوى، ولكن هناك الكمامات ذات الاستخدام الواحد والأخرى القابلة للغسل، فكيف يمكن معرفة انتهاء صلاحيتها للتخلص منها.

اضافة اعلان

لهذا الغرض طورت شركة "إنسيغنيا تكنولودجيز" في مختبرها بماذرويل في غلاسكو باسكتلندا، لاصقة توضع على الكمامة يتغير لونها عند استخدام الأخيرة مرات عدة بما يحد من فاعليته.

وقال المهندس في الشركة غراهام سكينر لوكالة "فرانس برس"، إن هذه اللاصقات تعتمد على سلسلة من الأصباغ الذكية وأنواع الحبر التي يتغير لونها مع تعرضها لثاني أكسيد الكربون، حيث يعمل المؤشر وقت وضع اللاصقة على الكمامة.

 


وأضاف "يكون أصفر في البداية ثم يتحول لونه تدريجا إلى الأزرق بعد 4 إلى 6 ساعات، ويمكن إعادة استخدام اللاصقة إذا كانت الكمامات متعددة الاستخدامات".

وفي السياق، صرح إنياتسيو ماريا فيولا، عالم الفيزياء في جامعة أدنبرة في اسكتلندا، على أهمية الكمامات للحد من انتشار الفيروس، مشيرا إلى أن المجال بات متاحا للابتكار في استخدام هذه الأقنعة الواقية.

وتابع: "الأبحاث التي تجرى منذ بداية العام أظهرت أن الفيروس ينتقل عبر القطيرات المتناثرة من الفم، من هنا تأتي أهمية الكمامات في وقف الانتشار".


وكان باحثون من جامعة أدنبرة قد خلصوا في أغسطس/آب الماضي إلى أن شخصا من دون كمامة على بعد مترين من آخر يعطس معرض لخطر التقاط القطيرات الموبوءة هو أعلى بـ 10 آلاف مرة من آخر يضع قناعا يقف على مسافة 50 سنتيمترا لا غير.


وأكد فيولا على أن "وضع كمامة قد يحدث بالفعل فرقا كبيرا".

 

 

 

 

المصدر : سبوتنك



 




 

 


 

إقرأ ايضا
Close-up-of-a-tuxedo-black-and-white-cat

قط يشغل منصب نائب وزير بعد إنقاذه من سكة الموت في روسيا

5e12ee752269a229b841e6f6

سيارات تنزلق وتتحطم وسط انخفاض درجات الحرارة في أنقرة

2390300

نمور الآمور تستمتع بأشعة الشمس في هاربين الصينية

lions-hunting-500pxRF_7416880

رجل عراقي يربي أسودا مفترسة ويعيش معاها بشكل طبيعي

maxresdefault

شاهد بالفيديو.. راحلة أردني يزور أغرب سوق في العالم !

wr-960

كاسحة جليد روسية تنقذ صياديْن في دلتا نهر أوب

أخبار متعلقة
37042318-9070561-image-a-14_1608388465175

كورونا حرمها من رؤيتها .. رد فعل مسنة بريطانية لحظة لقاء ابنة حفيدتها لأول مرة