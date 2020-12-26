لاصقة ملونة .. طريقة جديدة لمعرفة متى يجب التخلص من الكمامة

الوكيل الاخباري - تعتبر الكمامة ضرورية للحماية من الوقاية من انتشار فيروس كورونا وتلقي العدوى، ولكن هناك الكمامات ذات الاستخدام الواحد والأخرى القابلة للغسل، فكيف يمكن معرفة انتهاء صلاحيتها للتخلص منها.

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لهذا الغرض طورت شركة "إنسيغنيا تكنولودجيز" في مختبرها بماذرويل في غلاسكو باسكتلندا، لاصقة توضع على الكمامة يتغير لونها عند استخدام الأخيرة مرات عدة بما يحد من فاعليته.



وقال المهندس في الشركة غراهام سكينر لوكالة "فرانس برس"، إن هذه اللاصقات تعتمد على سلسلة من الأصباغ الذكية وأنواع الحبر التي يتغير لونها مع تعرضها لثاني أكسيد الكربون، حيث يعمل المؤشر وقت وضع اللاصقة على الكمامة.



وأضاف "يكون أصفر في البداية ثم يتحول لونه تدريجا إلى الأزرق بعد 4 إلى 6 ساعات، ويمكن إعادة استخدام اللاصقة إذا كانت الكمامات متعددة الاستخدامات".



وفي السياق، صرح إنياتسيو ماريا فيولا، عالم الفيزياء في جامعة أدنبرة في اسكتلندا، على أهمية الكمامات للحد من انتشار الفيروس، مشيرا إلى أن المجال بات متاحا للابتكار في استخدام هذه الأقنعة الواقية.



وتابع: "الأبحاث التي تجرى منذ بداية العام أظهرت أن الفيروس ينتقل عبر القطيرات المتناثرة من الفم، من هنا تأتي أهمية الكمامات في وقف الانتشار".



وكان باحثون من جامعة أدنبرة قد خلصوا في أغسطس/آب الماضي إلى أن شخصا من دون كمامة على بعد مترين من آخر يعطس معرض لخطر التقاط القطيرات الموبوءة هو أعلى بـ 10 آلاف مرة من آخر يضع قناعا يقف على مسافة 50 سنتيمترا لا غير.



وأكد فيولا على أن "وضع كمامة قد يحدث بالفعل فرقا كبيرا".

المصدر : سبوتنك







