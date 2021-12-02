الخميس 02-12-2021
الوكيل الاخباري

الإدارية ترد طعنا لسيدة مصرية اتخذ المحافظ قرارا بإبعادها

إعلامي ليبي: عشقي للأردن وشعبه ليس من فراغ.. وهذا ما حصل في مطار الملكة علياء

وزير التعليم العالي يوضح تطورات فرز طلبات المنح والقروض الجامعية

ضبط شخصين خرقا حرمة مقبرة في الكرك

خلو مهرجان الزيتون الوطني من الزيت المغشوش

السفارة الأمريكية تهدي الأردن سيارة إسعاف

23.8 مليون دقيقة اتصال في الأردن خلال الربع الثالث من 2021

الشبول: الجرعة الثالثة مهمة جداً.. ولا مشكلة في خلطها بالمطاعيم

التربية تشترط مطعوم كورونا لدخول امتحانات التكميلي التوجيهي

"مستقلة الانتخاب" تُعلن آخر موعد لتقديم الاستقالة لغايات الترشح

الخميس، 02-12-2021 11:16 ص

لاعب كرة قدم شهير يصد لصاً دخل ليلاً عقر داره!



الوكيل الاخباري - كشفت كاميرا مراقبة في منزل مدافع فريق أرسنال الإنجليزي غابرييل ماغالهاييس، تفاصيل إحباطه عملية سطو استهدفت منزله، بطريقة بطولية.

اضافة اعلان


وتعرض ماغالهاييس لمحاولة سطو على منزله أثناء عودته برفقة صديق له في أغسطس/آب الماضي، بحسب لقطات كاميرا المراقبة التي عرضت في محاكمة اللصين الشهر الماضي.

 


في التفاصيل، هدد لصان غابرييل مستخدمين عصا بيسبول، وطلبا منه تسليم هاتفه المحمول، وساعة اليد ومفتاح سيارته الفاخرة.


إلا أن المدافع البرازيلي لكم أحد اللصين في وجهه وتقاتل معه، حتى ركض السارقان بعيدا عن المنزل.



ولم يصب غابرييل بأي أذى جسدي جراء محاولة الاعتداء، ولكنه تعرض لصدمة لحظية.


في المقابل، سجن أحد اللصين، ويبلغ من العمر 26 عاماً، الشهر الماضي لمدة خمس سنوات، بعدما ألقت الشرطة القبض عليه.


يشار إلى أن غابرييل كان يعاني من إصابة شديدة في الركبة في وقت وقوع الحادث، أبعدته عن الألعاب الأولمبية الصيفية في البرازيل، بالإضافة إلى أول ثلاث مباريات لأرسنال في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.

 

 

 

المصدر : العربية

 

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
77

أول هبوط لطائرة أيرباص أ-340 في أنتاركتيكا

_methode_times_prod_web_bin_6a0eb8ba-dcae-11eb-ab4e-c25eb6444929

النوم سلطان..شاهد الأمير تشارلز البريطاني غافياً يكاد يقع في حفل!

image

تمساح أليف يلاحق الليزر كالقطط

877fa4dd74

دب يحطم باب سيارة فاخرة لثري عربي

tmLOnv8Ks7k

روبوت عسكري روسي جديد قادر على عبور الأنهار

1013588496_0_246_2765_1801_600x0_80_0_0_aa32c425dbe355b1e83038e220d68407

كرات الجليد تغطي بحيرة مانيتوبا الكندية