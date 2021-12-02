لاعب كرة قدم شهير يصد لصاً دخل ليلاً عقر داره!

الوكيل الاخباري - كشفت كاميرا مراقبة في منزل مدافع فريق أرسنال الإنجليزي غابرييل ماغالهاييس، تفاصيل إحباطه عملية سطو استهدفت منزله، بطريقة بطولية.

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وتعرض ماغالهاييس لمحاولة سطو على منزله أثناء عودته برفقة صديق له في أغسطس/آب الماضي، بحسب لقطات كاميرا المراقبة التي عرضت في محاكمة اللصين الشهر الماضي.







Abderaham Muse, 26, was jailed last month for five years after police linked him to the robbery. Arsenal defender Gabriel fought off a robber wielding a baseball bat who attempted to steal his Mercedes from his garage in August.Abderaham Muse, 26, was jailed last month for five years after police linked him to the robbery. pic.twitter.com/xrrcTocl48 December 1, 2021

في التفاصيل، هدد لصان غابرييل مستخدمين عصا بيسبول، وطلبا منه تسليم هاتفه المحمول، وساعة اليد ومفتاح سيارته الفاخرة.



إلا أن المدافع البرازيلي لكم أحد اللصين في وجهه وتقاتل معه، حتى ركض السارقان بعيدا عن المنزل.







ولم يصب غابرييل بأي أذى جسدي جراء محاولة الاعتداء، ولكنه تعرض لصدمة لحظية.



في المقابل، سجن أحد اللصين، ويبلغ من العمر 26 عاماً، الشهر الماضي لمدة خمس سنوات، بعدما ألقت الشرطة القبض عليه.



يشار إلى أن غابرييل كان يعاني من إصابة شديدة في الركبة في وقت وقوع الحادث، أبعدته عن الألعاب الأولمبية الصيفية في البرازيل، بالإضافة إلى أول ثلاث مباريات لأرسنال في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.

المصدر : العربية

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