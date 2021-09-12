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الأحد، 12-09-2021 04:30 م

لامبورغيني.. دجاج نادر في مصر سعر الفرخ منه 500 جنيه



الوكيل الاخباري - كشف تاجر ومربي دواجن عن نوع نادر من الدجاج باهظ الثمن تتم تربيته في مصر.

وقال تاجر الدواجن المصري أحمد أنور، إنه يربي نوعا من الدجاج يطلق عليه اسم "لامبورغيني"، بعد أن اكتشف أنه أغلى أنواع الدواجن في العالم.

وعن أسعاره، قال إن سعر دجاجة لامبورغيني يتراوح بين 2500 و3000 جنيه مصريا، لافتا إلى أن "سعر الصوص الصغير "الفرخ" من هذا الدجاج يبلغ 300 جنيه في حال كان عمره أسبوعا، و500 جنيه عندما يكون عمره شهرا".

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وأشار أنور إلى أن هذا النوع من الدجاج الأسود اللون تعود أصوله إلى جزيرة جاوة في إندونيسيا وأنه هو الأكثر فائدة من ناحية القيمة الغذائية، بالإضافة إلى نوع أخر ياباني يسمى "فينكس".


أنور الذي يمتلك مشروعا لتربية هذا النوع من الدجاج أوضح أن فكرة المشروع جاءته عندما حاول أن يستفيد من "عشّة" صغيرة لوالدته على سطح بيته، حيث بدأ بتربية دجاج يسمى البراهمة.


وبين أنه عندما فهم جيدا كيف تتم تربية هذا الطائر، والتحصينات التي يحتاجها، والأدوية، ومستوى الرعاية، بدأ يستثمر في دجاج اللامبورغيني.


 

 

 

المصدر : سبوتنك

 

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