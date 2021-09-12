لامبورغيني.. دجاج نادر في مصر سعر الفرخ منه 500 جنيه

الوكيل الاخباري - كشف تاجر ومربي دواجن عن نوع نادر من الدجاج باهظ الثمن تتم تربيته في مصر.



وقال تاجر الدواجن المصري أحمد أنور، إنه يربي نوعا من الدجاج يطلق عليه اسم "لامبورغيني"، بعد أن اكتشف أنه أغلى أنواع الدواجن في العالم.



وعن أسعاره، قال إن سعر دجاجة لامبورغيني يتراوح بين 2500 و3000 جنيه مصريا، لافتا إلى أن "سعر الصوص الصغير "الفرخ" من هذا الدجاج يبلغ 300 جنيه في حال كان عمره أسبوعا، و500 جنيه عندما يكون عمره شهرا".

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= الدجاج الأسود اﻷندونيسي هو أغرب وأغلي وأندر أنواع الدجاج في العالم ويطلق عليه عدة أسماء “دجاج أيام سيماني” أو «دجاج لامبورغيني» وباﻷنجليزية “Ayam Cemani” نوع من أنواع الدجاح موطنه اﻷصلي أندونيسيا، سعرها 2500 دولار ثمن بقرة! ونأخذ استراحة + معلومة للاستفادة: دجاج لامبورغيني= الدجاج الأسود اﻷندونيسي هو أغرب وأغلي وأندر أنواع الدجاج في العالم ويطلق عليه عدة أسماء “دجاج أيام سيماني” أو «دجاج لامبورغيني» وباﻷنجليزية “Ayam Cemani” نوع من أنواع الدجاح موطنه اﻷصلي أندونيسيا، سعرها 2500 دولار ثمن بقرة! pic.twitter.com/7bit5hP7OY July 29, 2019

وأشار أنور إلى أن هذا النوع من الدجاج الأسود اللون تعود أصوله إلى جزيرة جاوة في إندونيسيا وأنه هو الأكثر فائدة من ناحية القيمة الغذائية، بالإضافة إلى نوع أخر ياباني يسمى "فينكس".



أنور الذي يمتلك مشروعا لتربية هذا النوع من الدجاج أوضح أن فكرة المشروع جاءته عندما حاول أن يستفيد من "عشّة" صغيرة لوالدته على سطح بيته، حيث بدأ بتربية دجاج يسمى البراهمة.



وبين أنه عندما فهم جيدا كيف تتم تربية هذا الطائر، والتحصينات التي يحتاجها، والأدوية، ومستوى الرعاية، بدأ يستثمر في دجاج اللامبورغيني.







المصدر : سبوتنك