لبؤة تجلس على سطح منزل في ضواحي موسكو

الوكيل الاخباري - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الجمعة، مقطع فيديو للبؤة وهي تجلس على سطح مبنى في ضواحي العاصمة الروسية موسكو، في قرية كوزينا.

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قال مصدر في الخدمات التنفيذية ، إن "اللبؤة تعيش في مركز لرعاية الحيوانات ولم تهرب وقد وصلت الشرطة إلى مكان الحادث، ولم يتم تحديد مخالفات".







وقال مالك اللبؤة، إنها "مثل أي حيوان بري، تتواصل مع من تعرفهم، إنها تخاف من أي شخص آخر، لذلك لا يمكنها أن تؤذي أحدا،إنها اجتماعية وهادئة معنا"، وفقا لما نقلته صحيفة "إيزفيستيا" الروسية.

وفي وقت سابق، أفاد سكان منطقة خيمكي (ضواحي العاصمة موسكو)، بأنهم قابلوا حيوان الوشق المفترس في فناء منزلهم.



وبحسب شهود عيان، فقد شوهد الحيوان المفترس في المجمع السكني "مدينة السدود" في خيمكي شمالي موسكو.



المصدر : سبوتنك



