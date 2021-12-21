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الثلاثاء، 21-12-2021 03:46 م

لبؤة تحتضن رجلا بقوة بدلا من افتراسه في افريقيا



الوكيل الاخباري - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للبؤة تنقضّ بقوة على رجل في إحدى المحميات بصحراء كالاهاري في بوتسوانا بإفريقيا الجنوبية.

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ووثق الفيديو لحظة قفز اللبؤة على الرجل ومعانقته بدلا من افتراسه.

 


وفي حقيقة الأمر، أقدمت اللبؤة "سيرجا" على تلك الحركة تعبيرا عن ولائها لمربيها فال غروينر الذي نشر مقطع الفيديو على "إنستغرام".


وفي بداية الفيديو بدا وكأن اللبؤة تنقض على الرجل لتلتهمه، إلا أنها في الواقع كانت تمرح معه لدرجة أنها أسقطته أرضا وبدأت في لعقه.


وجذب المقطع المشاهدين حيث عبروا عن إعجابهم وعن مدى تعلق ذلك الحيوان المفترس بصاحبه ومربيه.

 

المصدر : روسيا اليوم

 

 

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