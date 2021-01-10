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الأحد، 10-01-2021 10:47 ص

لبناني مصاب بكورونا خاف على عنزته فطالب بفحصها للكشف عن إصابتها



الوكيل الاخباري - انتشر على وسائل التواصل في لبنان مقطع فيديو أثار جدلا واسعا في المجتمع، حيث أقدم مواطن لبناني من بلدة صديقين الواقعة جنوبي لبنان على نقل عنزة إلى مركز يعمل على تقديم خدمة فحص وكشف عن فيروس كورونا، وذلك للتأكد من عدم إصابتها به.

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وأظهر الفيديو المنشور وصول المواطن إلى المركز الطبي وبصحبته العنزة حيث طالب الطاقم الطبي بفحصها ومعرفة حالتها الصحية.

 



وتفاجأ الخبراء بهذا الطلب معتبرين أنهم يعملون الفحص فقط للمواطنين والناس وليس للحيوانات وطالبوا منه الذهاب إلى طبيب بيطري للتأكد من إصابتها.


لكن المواطن أصر على طلبه وطالب بتسجيلها باسم مواطن وشدد أنه سيتكفل بكل التكاليف المطلوبة.


وأظهر مقطع فيديو آخر قيام خبير طبي بفحص العنزة وأخذ عينة منها لمعرفة حالتها الصحية وإن كانت مصابة بفيروس كورونا المستجد.


 

 

المصدر : سبوتنك


 




 

 


 

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