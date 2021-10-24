لبناني يتجول مع ماعزه على كورنيش عين المريسة في بيروت

الوكيل الاخباري - انتشر على منصة التواصل الاجتماعي "فيسبوك" مقطع فيديو لمواطن لبناني يتجول برفقة ماعز على الواجهة البحرية في بيروت، وبالتحديد في منطقة كورنيش عين المريسة.

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وقام أحد رواد وسائل التواصل الاجتماعي بتصوير الفيديو حيث علق قائلا: "يا شباب الواحد بينزل على عين المريسة ليتمشى مع قطة أو كلب أو حتى بقرة، لكن لأول مرة أشاهد أحدا ينزل برفقة معزة للتجول على الكورنيش البحري".



يذكر أن كورنيش عين المريسة الواقع في بيروت يعتبر مقصدا لتجول المارة وممارسة رياضة الركض، كما يقوم البعض بالتجول بصحبة الكلاب والقطط يوميا.









المصدر : سبوتنك