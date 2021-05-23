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الأحد، 23-05-2021 12:41 م

لبنان.. إنقاذ ضبع علق في إحدى برك الصرف الصحي



الوكيل الاخباري - انتشر على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي في لبنان، مقطع فيديو يوثق لحظة إنقاذ ضبع عالق في إحدى برك الصرف الصحي في قرية كفرصير بالجنوب اللبناني.

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وفي التفاصيل، يكشف الفيديو أن "أحد الناشطين في البلدة شاهد الضبع عالقا في إحدى برك الصرف الصحي، وبقي على هذه الحالة لمدة 3 أيام، دون تمكنه من الصعود والعودة إلى الطبيعة".


وأضاف مقطع الفيديو أنه "تم الاتصال بمركز تابع "لجمعية كسافة الرسالة التابعة للدفاع المدني"، حيث اندفع عدد من عناصر المركز وبعض الناشطين، وبعد عدة محاولات، تم الإمساك بالحيوان البري ورفعه، وبعدها تم إطلاقه في الطبيعة".

 

 

المصدر : روسيا اليوم



 




 

 


 

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