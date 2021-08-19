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الخميس، 19-08-2021 12:10 م

لبنان.. فيديو لنقل مريض سيرا على الأقدام لعدم توفر الوقود



الوكيل الاخباري - اجتاح مواقع التواصل الاجتماعي في لبنان فيديو يظهر أطباء ينقلون مريضا من مستشفى إلى آخر سيرا على الأقدام لعدم توفر الوقود في سيارة الإسعاف، ليتبين لاحقا أنه مشهد تمثيلي.

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وأظهر المقطع امرأة ترتدي زيا طبيا، وهي تجرّ مع مجموعة من الأطباء والممرضين سريرا عليه شخص مريض وسط الطريق.

وقالت في المقطع: "ننقل هذا المريض من مستشفى رزق في الأشرفية (شرق بيروت) إلى مستشفى أوتيل ديو (شرق)، سيرا لأن سيارة الإسعاف فارغة من الوقود، ولعلنا نجد له غرفة شاغرة".

 


وحذرت من احتمال الوصول إلى هذا الوضع خلال 48 ساعة، في حال لم يتم إيجاد حلول سريعة للوضع.


ولاحقا، تبين أن المقطع المصور عبارة عن مشهد تمثيلي، خلال مسيرة احتجاجية لمنظمة "القمصان البيض"، بهدف تسليط الضوء على الواقع الطبي المتردي في لبنان، كما استهدف إطلاق صرخة تحذيرية من تداعيات شح الوقود على قطاع الصحة.


ومنذ أشهر، يشهد لبنان شحا في الوقود والأدوية وسلع أساسية أخرى، بسبب عدم توفر النقد الأجنبي الذي كان يؤمنه المصرف المركزي لواردات البلاد من السلع الأساسية.

 

 

 

المصدر : روسيا اليوم


 




 

 


 

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