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الثلاثاء، 20-04-2021 01:12 م

لبنان .. لص يكشف نفسه بعد سرقة هاتف خلال حديث فيديو مباشر



الوكيل الاخباري - انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي في لبنان مقطع فيديو يظهر عملية سرقة هاتف حصلت خلال قيام مواطن باتصال مباشر مع قريبته عبر الماسنجر.

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نشرت إحدى الناشطات على حسابها في "تويتر" فيديو وعلقت بالقول: "A thief caught in action.

 

 

هيدا الشخص نشل تلفون ابن اختي وانا عم بحكيه فيديو ولحسن حظي انو بقيت على الخط وقدرت سجل شكل الحرامي يلي بحسب الفيديو مبين انو توجه صوب طريق المطار - برج البراجنة".

ولم ترد معلومات عن مصير السارق بعد ظهور وجهه على الخط المباشر.

 

 

المصدر : سبوتنك


 




 

 


 

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