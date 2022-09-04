لحظات حزينة .. قطع شجرة ووفاة العشرات من الطيور في الهند

الوكيل الإخباري-في حادث محزن، نفَقت عشرات الطيور ودمرت أعشاشها بعد قطع شجرة؛ بهدف توسيع الطريق السريع في منطقة مالابورام بولاية كيرالا الهندية.

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وتم نشر مقطع الفيديو الخاص بهذا الحادث المؤسف على "تويتر" من قِبَل أحد موظفي خدمة الغابات الهندية.

وكتب الموظف بارفين كسوان، الجمعة: "كيف يمكن أن نصل لهذه الدرجة من القسوة"، كما كتب زميله سوزانتا ناندا: "للوصول إلى منزلنا مبكرًا؛ فإننا ندمر منازل الطيور".



وحصد مقطع الفيديو الذي تبلغ مدته 44 ثانية، أكثر من 1.9 مليون مشاهدة، وأعاد نشره أكثر من 8 آلاف مغرد.



ويُظهر الفيديو جرافة تُسقط شجرة؛ حيث كانت تعيش فراخ الغاق الهندي حديثة التفقيس ونفقت أثناء تحطمها.



وكتب أحد المستخدمين: "ببساطة غير مقبول، متى نتعلم احترام هذا الجزء من نظامنا البيئي؟ كان من الممكن التخطيط لهذا بشكل أكثر حساسية".



بينما كتب مستخدم آخر: "صور مروعة، المستقبل الخالي من الأشجار مخيف، أصبحت الطيور المسكينة بلا مأوى".





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