السبت 01-10-2022
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السبت، 01-10-2022 03:06 م

لحظات مرعبة .. أمواج تباغت أشخاصاً وتجرفهم في ميامي الأمريكية



الوكيل الإخباري-أصيب 6 أشخاص عندما باغتت موجات سريعة عددا من الأشخاص الذين كانوا يسيرون على ممشى مطل على المحيط الأطلسي في مدينة ميامي الأميركية.

وكان أهالي مدينة ميامي الأميركية قد تنفسوا الصعداء بعدما نجت مدينتهم ومنطقة جنوبي ولاية فلوريدا، من الإعصار "إيان"، الذي ضرب في الأيام الأخيرة مناطق أخرى في الولاية.

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ويظهر الفيديو أن السماء كانت صافية فوق ميامي، لحظات قبل الظهور المفاجئ للموجات السريعة في ميامي، ووقعت الحادثة قبيل ظهيرة الجمعة بالتوقيت المحلي في البلاد .

 

وكان مصور الفيديو واقفا فوق جسر عند الممشى، وما أن رصد الموجات السريعة تقترب منها حتى باغتت آخرين كانوا في المكان وجرفتهم بقوة، ما أدى إلى إصابتهم، نتيجة اصطدامهم بسياج حديدي.


وتطلبت حالة بعضهم تلقي العلاج في المستشفيات، بحسب وسائل إعلام محلية في البلاد.


ومما يجعل هذه الموجات البحرية مفاجئة أنها تنتهي بعد انحسار الإعصار إيان عن الولاية. " سكاي نيوز "


 




 

 


 

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