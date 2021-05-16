لحظات مرعبة.. شاب ينجو من حيوان مفترس بأعجوبة

الوكيل الاخباري - كان جاريد سميث يسير على طول مسار برودز فورك في ولاية يوتا، عندما ظهرت قطة برية مفترسة وتبعته لمدة خمس دقائق تقريبا.

اضافة اعلان



وقال جاريد وهو يلتقط اللقطات المرعبة إنه كان يفكر في عائلته.



ويُظهر الفيديو المتنزه المذعور وهو يقول مرارا وتكرارا للقطة الكوغار: "سأذهب بعيدا. لن أزعجك".



وبحسب موقع "ذا صن"، فإن المفترس الذي يقع على بعد نحو 20 إلى 30 قدما استمر في التجوّل نحو جاريد.





وأخبر جاريد الكوغار مرة أخرى أنه يبتعد وأنه لن يؤذيها، ثم يبدو أن الكوغار تسرع وهي تتجه نحو جاريد.



وبعد خمس دقائق، انحرفت الكوغار إلى جانب الطريق وتمكن جاريد من العودة إلى سيارته بسلام.



ويعتقد جاريد أن القطة البرية الأنثوية كانت تحاول حماية صغارها، وأضاف إن التجربة المرعبة أخافته لكنها لن تردعه عن التنزه.



وهذه ليست هي المرة الأولى التي يتم فيها ملاحقة أحد المتنزهين على طول ممر للمشي في ولاية يوتا.



المصدر : سبوتنك

