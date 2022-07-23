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السبت، 23-07-2022 01:25 م

لحظات مرعبة لاشتعال نيران في قطار ركاب بين ولايتين أمريكيتين



الوكيل الإخباري-وثق مقطع فيديو مروع نشرته مراسلة الأخبار الأمريكية، كيلي سوليفان، اندلاع النيران في قطار ركاب كان متجها من مدينة بوسطن إلى مدينة سومرفيل بولاية ماساتشوستس مرورا بجسر نهري.

وتوقف القطار عن الحركة تماما عندما كان فوق الجسر المبني على نهر «ميستيك» وتردد صوت الانفجار في المنطقة حتى أن ركاب السيارات في المدينة سمعوه.

ودبت حالة الذعر في قلوب المسافرين حيث هرب بعضهم من ألسنة اللهب عبر القفز من النوافذ على أرضية الجسر -عبارة عن خطط سكك حديدية أخرى- بينما قفز واحد من هؤلاء المسافرين في النهر.

وبمساعدة هيئة النقل المحلية في ماساتشوستس، جرت عمليات نقل نحو 200 مسافر كانوا على متن القطار إلى مكان آمن، لكن بعض المسافرين خرجوا من القطار بالقفز على عاتقهم.

وقال رئيس الإطفاء في سومرفيل، تشارلز برين، إن قاربا تابعا للدائرة كان موجودا بالصدفة قرب النهر، ولاحظ عناصره أن هناك امرأة تسبح بعدما قفزت من القطار، وفقا لصحيفة "بوسطن جلوب". 

ورفضت المرأة الصعود على متن قارب الإنقاذ، واستعاضت عن ذلك بارتداء سترة نجاة رماها أعضاء الفريق وسحبت حتى الشاطئ.

وتمكنت السلطات الأمريكية من إخماد الحريق، ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات، وجرى نقل القطار إلى محطة قريبة لاستكمال التحقيق.

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صدى البلد

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