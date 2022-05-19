لحظة إلقاء القبض على رجل أطلق النار في مدرسة شمال ألمانيا

الوكيل الإخباري-تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو قيل إنه للحظة إلقاء القبض على الرجل الذي أطلق النار في مدرسة في بريمرهافن شمال ألمانيا، مما أدى إلى إصابة أحد الأشخاص.



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ويظهر في الفيديو رجل يجلس على الرصيف دون أن يتم تقييد يده ومن ثم ينبطح أرضا، فيما يمر المارة بجانبه بشكل عادي.



وبعد ذلك تحضر سيارة الشرطة ويترجل منها عددمن العناصر الذين يركضون نحو الرجل، ومن ثم يقومون بتقييد يده.

روسيا اليوم