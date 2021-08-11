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الأربعاء، 11-08-2021 09:49 ص

لحظة إنقاذ شخص على وشك الغرق في الصين



الوكيل الاخباري - تسببت الفيضانات في خسائر مادية كبيرة للدول التي ضربتها ومنها الصين، كما أنها تهدد حياة الكثيرين خاصة من يتصادف وجودهم في مسارها.

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تتسب قوة مياه الفيضانات في تدمير المنازل وانهيار الطرقات وغرق السيارات، بينما يكون من الصعب انتشال البشر إذا جرفتهم تيارات المياه القوية، في الصين.

 


يظهر مقطع فيديو نشرته صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" الصينية لحظات فارقة تمكن خلالها أحد الأشخاص من إنقاذ آخر قبل ثوان معدودة من سقوطه في مياه الفيضانات.


ويظهر مقطع الفيديو شخصا عالقا على متن دراجة نارية على حافة أحد مجاري الفيضانات في الصين، وهو يقاوم قوة سحب المياه.


وبحسب الفيديو أقدم شخص آخر على سحب الرجل، قبل لحظات من سقوط دراجته بصورة كاملة داخل المياه، التي سحبتها بعيدا، بينما تم إنقاذ قائدها وسحبه بعيدا عن حافة الفيضان.

 

 

المصدر : سبوتنك



 




 

 


 

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