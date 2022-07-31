لحظة إنقاذ طفل حاصرته السيول يوماً كاملاً في موريتانيا

الوكيل الإخباري-نجحت فرق الإنقاذ في موريتانيا في إنقاذ الطفل محمد أحمد ولد محمد الذي حاصرته السيول يوماً كاملاً



وأثار الطفل الموريتاني محمد أحمد ولد محمد، تعاطفا كبيرا على المواقع التواصل الاجتماعي بعد أن حاصرته السيول ، قبل أن يعلن رئيس الجمهورية نجاح جهود إنقاذه.

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وحسب تقارير إعلامية محلية في البلاد ، فقصة الطفل محمد أحمد ولد محمد، الملقب بـ"شبو"، بدأت في حدود العاشرة من صباح يوم أمس، حين توجه برفقة مجموعة من أصدقائه إلى سد ، حيث تعودوا على السباحة هناك.



وحين كان "شبو"، البالغ من العمر 11 عاما، يسبح في مياه السد، باغتته سيول قادمة من هضبة مجاورة وحاصرته من كل الجوانب، الأمر الذي جعله يستنجد بأسطوانة ، يقف عليها في انتظار النجدة.وظلت السيول تغمر المكان لساعات عديدة، فيما كان محمد أحمد ولد محمد ملازما للأسطوانة.



وتجمهر عدد من الأفراد حول المكان، حيث حاول بعضهم تنفيذ محاولات لإنقاذ "شبو"، بدون نتيجة، فيما كان آخرون يوجهون نداءات ودعوات للطفل الصغير ليقاوم النوم ويتمسك بالأمل.

