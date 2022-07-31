الأحد 31-07-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

الحكومة تكشف عدد وفيات واصابات كورونا خلال أسبوع

الضمان تدعو جمهورها إلى تحميل وتحديث تطبيقها على الهواتف الذكية

مذكرة تفاهم بين الصندوق الهاشمي لتنمية البادية والجامعة الأردنية

العيسوي ينقل تعازي الملك إلى عتمة والعدوان

الوزارات والدوائر التي ستُلغى وتُدمج - أسماء

تشكيلات ادارية في وزارة الداخلية - أسماء

إطلاق موقع إلكتروني لخارطة طريق تحديث القطاع العام - رابط

الشبول: خارطة تحديث القطاع العام تعتبر أكبر مراجعة شاملة في تاريخ المملكة

الامن العام : مواطن يقتل شقيقه طعنا في معان

الحكومة: تحوّل في آلية التعيين وإيقاف العمل بمخزون ديوان الخدمة

الأحد، 31-07-2022 04:39 م

لحظة إنقاذ طفل حاصرته السيول يوماً كاملاً في موريتانيا



الوكيل الإخباري-نجحت  فرق الإنقاذ في موريتانيا في إنقاذ الطفل محمد أحمد ولد محمد الذي حاصرته السيول يوماً كاملاً

وأثار الطفل الموريتاني محمد أحمد ولد محمد،  تعاطفا كبيرا على المواقع  التواصل الاجتماعي بعد أن حاصرته السيول ، قبل أن يعلن رئيس الجمهورية نجاح جهود إنقاذه.

اضافة اعلان


وحسب تقارير إعلامية محلية في البلاد ، فقصة الطفل محمد أحمد ولد محمد، الملقب بـ"شبو"، بدأت في حدود العاشرة من صباح يوم أمس، حين توجه برفقة مجموعة من أصدقائه إلى سد ، حيث تعودوا على السباحة هناك.


وحين كان "شبو"، البالغ من العمر 11 عاما، يسبح في مياه السد، باغتته سيول قادمة من هضبة مجاورة وحاصرته من كل الجوانب، الأمر الذي جعله يستنجد بأسطوانة ، يقف عليها في انتظار النجدة.وظلت السيول تغمر المكان لساعات عديدة، فيما كان محمد أحمد ولد محمد ملازما للأسطوانة.


وتجمهر عدد من الأفراد حول المكان، حيث حاول بعضهم تنفيذ محاولات لإنقاذ "شبو"، بدون نتيجة، فيما كان آخرون يوجهون نداءات ودعوات للطفل الصغير ليقاوم النوم ويتمسك بالأمل.

 


 




 

 


 

إقرأ ايضا
111111111111111

مصر: حادث مروع لاصطدام قارب سريع بعائلة

image (1)

تونس .. فيديو يوثق لحظة انقاذ شاب لحياة طفلة في آخر لحظة

spzI24scn-qZdaIF

شاهد.. سيارة تقتحم شاطئا أميركيا مكتظا وتستقر في الماء

skydiver-g0c0cada51_12801

ايطاليا .. لحظة سقوط مظلي فقد السيطرة جواً

33

لحظات مرعبة لاشتعال نيران في قطار ركاب بين ولايتين أمريكيتين

image

دبّ ظريف يمارس "ألعاب الخفة" على نمط "كونغ فو باندا".. فيديو

أخبار متعلقة
image (1)

تونس .. فيديو يوثق لحظة انقاذ شاب لحياة طفلة في آخر لحظة