لحظة اندفاع حجر ملتهب من بركان لا بالما

الوكيل الاخباري - تداولت وسائل إعلام دولية مقطعا مثيرا يظهر اندفاع حجر ملتهب من أعلى جبل بركان لا بالما الإسباني.

اضافة اعلان



ويظهر الفيديو تدحرج حجر ضخم وملتهب من فوهة البركان متجها إلى الأسفل، وزادت سرعة الحجر بفعل الضغط والحرارة التي كان يتعرض لهما داخل البركان.







وفي منتصف أكتوبر/تشرين الأول الجاري، أظهرت لقطات رصدها معهد جزر الكناري للبراكين، سرعة تدفق كبيرة للحمم المتدفقة من بركان كومبري فييخا في جزيرة لا بالما الإسبانية، على نحو يثير مخاوف من اتساع رقعتها وامتدادها إلى مناطق جديدة.



وأمرت السلطات الإسبانية مئات السكان بإخلاء منازلهم، وذلك بعد أن غطت كثبان الرماد شوارع الجزيرة التابعة لجزر الكناري، بعدما ظل البركان يقذف بالحمم أسابيع طويلة، كما باتت الشوارع مليئة بالرماد الذي عطل الحياة.







المصدر : سبوتنك