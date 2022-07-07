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الخميس، 07-07-2022 02:44 م

لحظة اندلاع حريق هائل تسبب بانهيار مبنى من 3 طوابق في بريطانيا

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الوكيل الإخباري-اندلع حريق هائل ومفاجىء في مبنى مكون من 3 طوابق ببلدة ريدوود جروف في مدينة بيدفورد البريطانية مما أدى إلى انهيار العقار بالكامل. 

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ووفقا لما نشرته صحيفة «الديلي ميل» البريطانية، اليوم الخميس، فإنه بمجرد بدأ المبنى في الانهيار قفز السكان من نوافذ الطابق الثاني محاولين الفرار من الموت المحقق. 

 

ولسوء الحظ، تسببت مأساة الحريق في وفاة امرأة تبلغ من العمر 42 عاما، وكانت تعيش في الطابق الأرضي من المبنى.

 

تمت السيطرة على الحريق من قبل رجال الاطفاء في البلاد والتحقيق جاري بالحادثة .

 

 

صدى البلد

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