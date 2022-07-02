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السبت، 02-07-2022 02:05 م

لحظة انشطار منصة بحرية في هونغ كونغ



الوكيل الإخباري-أعلن تلفزيون الصين المركزي، اليوم السبت، عن انشطار منصة سفينة بحرية عائمة إلى نصفين، قبالة سواحل هونغ كونغ، وعلى متنها 30 من أفراد الطاقم.

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ونقلت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينج بوست" عن مصادر رسمية "أن مركز تنسيق الإنقاذ البحري في هونغ كونغ تلقّى في الساعة 7.25 بالتوقيت المحلي، بلاغًا بحالة طوارئ بسفينة شحن غرب هونغ كونغ في بحر الصين الجنوبي، ولسبب غير معروف انشطرت السفينة إلى شطرين".


وعلى إثرها توجهت سفينة إنقاذ إلى موقع الحادث قادمة من البر الرئيسي للصين، وأرسلت خدمات الإنقاذ في هونغ كونغ طائرة ومروحيتين، لكن إعصار تشابا الذي يمر في المنطقة يعقد عملية البحث والإنقاذ.


ولفتت المصادر إلى أنه تم إنقاذ ثلاثة من أفراد الطاقم، ويستمر البحث عن 27 شخصًا آخرين لا يزال مصيرهم مجهولًا، وذلك عقب غرق السفينة.


إلى ذلك أصدر مرصد هونغ كونغ للأرصاد الجوية، مساء السبت، تحذيرًا من عاصفة من المستوى 8 على مقياس من 10 مع اقتراب العاصفة الاستوائية تشابا من المنطقة الإدارية الخاصة.

 

 

 

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