لحظة انقاذ طفل أغمي عليه داخل حافلة في الصين .. شاهد

الوكيل الإخباري _ تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو لـ لحظة انقاذ سائق وركاب طفل أغمي عليه داخل حافلة في الصين .
وحسبما تبين في الفيديو إن الطفل تعرض للإغماء فجأة في حافلة ولم يستطع التنفس، بينما حاولت موظفة في منشأة طبية أن تنقذه على الفور بينما قدم الاخرين معدات الاسعاف للسيدة .
لحظة دافئة: السائق والركاب يبذلوا قصارى جهودهم للمساعدة طفل أغمي عليه في الحافلة#الصين pic.twitter.com/ViuaLzIruB— CGTN Arabic (@cgtnarabic) November 17, 2020
المصدر : سبوتنيك
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