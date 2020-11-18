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الأربعاء، 18-11-2020 09:08 ص

لحظة انقاذ طفل أغمي عليه داخل حافلة في الصين .. شاهد



الوكيل الإخباري _ تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو لـ لحظة انقاذ سائق وركاب طفل أغمي عليه داخل حافلة في الصين .

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وحسبما تبين في الفيديو إن الطفل تعرض للإغماء فجأة في حافلة ولم يستطع التنفس، بينما حاولت موظفة في منشأة طبية أن تنقذه على الفور بينما قدم الاخرين معدات الاسعاف للسيدة .

 

 

 

 

المصدر : سبوتنيك 

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