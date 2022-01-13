الخميس 13-01-2022
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الخميس، 13-01-2022 01:58 م

لحظة انهيار جسر في البرازيل جراء ارتفاع منسوب مياه الفيضانات



الوكيل الاخباري - تداول نشطاء على مواقع التواصل مقطعا مصورا لانهيار أحد الجسور في البرازيل بسبب الفيضانات.

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ويظهر المقطع المصور انهيار جسر من جراء ارتفاع منسوب المياه بسبب الفيضان، في الوقت الذي كان يعبره عدد من الأشخاص.

 


وظهر في المقطع رجلان بجانب سيارة على الطرف الثاني من الجسر وهما يراقبان عبور الأشخاص للجسر، إلا أنه وخلال ثوان سقط الجسر بسبب الفيضان، ليسقط شخص في النهر وليهرع الأشخاص الباقون إلى الطرف الآخر من الجسر.

 

 

المصدر : سبوتنك

 

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