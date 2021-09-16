الخميس 16-09-2021
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الخميس، 16-09-2021 11:49 ص

لحظة انهيار سقف صالون تجميل بسبب الأمطار في فيتنام



الوكيل الاخباري - انهار سقف أحد صالونات التجميل في فيتنام إثر هطول أمطار غزيرة مصحوبة برياح شديدة.

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والتقطت كاميرات المراقبة داخل صالون التجميل لحظة انهيار سقف معلق داخل الصالون، وذلك أثناء تواجد شاب وفتاة بداخله.



ونهض الشاب عندما لاحظ تأثير مياه الأمطار على السقف الداخلي للغرفة، واتجه نحو الباب وهو ينظر إلى السقف الذي انهار فجأة ليفلت الشاب في اللحظة الأخيرة متفاديا سقوط السقف فوقه.

 

 المصدر : سبوتنك

 

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