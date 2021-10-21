لحظة انهيار مدرجات في استاد هولندي

الوكيل الاخباري - تداولت وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر لحظة انهيار جزء من المدرجات في ملعب كرة قدم في هولندا.

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ويظهر الفيديو اقتراب لاعبي أحد فريقي المباراة من مدرجات الجماهير لتحيتهم والاحتفال معهم، فيما تجاوبت الجماهير مع اللاعبين وراحو يحيونهم بحماس.







وبينما كانت الجماهير تتقافز فوق المدرجات انهار جزء منها، مسببا هبوطا كبيرا تحت عدد كبير من الجماهير المتحمسة، ليحاول بعضهم الخروج من تلك الأزمة.









المصدر : سبوتنك