الخميس 21-10-2021
الوكيل الاخباري

إنذار 19 عيادة لمخالفتها شروط فرز النفايات الطبية

وزير الاوقاف : الديوان الملكي يوزع دعما نقدياً لبناء وحدات سكنية

وزير الأوقاف يرعى الملتقى الخيري في الأغوار الجنوبية

زيادة مقاعد المعيدين في الطب وطب الأسنان

حادث سير مروع في إربد

فرنسا.. عاصفة قوية تؤدي إلى انقطاع الكهرباء عن 250 ألف منزل

بلعاوي لـ الوكيل المتحور الجديد من كورونا ليس خطرا

لجنة الأوبئة لـ الوكيل: مطاعيم كورونا ستبقى مجانية

1.6 مليار دينار حجم حوالات الأردنيين في الخارج خلال 8 أشهر

وزير الداخلية: نسعى كأجهزة ‏حكومية أن يمتاز تعاملنا مع فصل الشتاء بجاهزية عالية

الخميس، 21-10-2021 11:51 ص

لحظة انهيار مدرجات في استاد هولندي



الوكيل الاخباري - تداولت وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر لحظة انهيار جزء من المدرجات في ملعب كرة قدم في هولندا.

اضافة اعلان


ويظهر الفيديو اقتراب لاعبي أحد فريقي المباراة من مدرجات الجماهير لتحيتهم والاحتفال معهم، فيما تجاوبت الجماهير مع اللاعبين وراحو يحيونهم بحماس.



وبينما كانت الجماهير تتقافز فوق المدرجات انهار جزء منها، مسببا هبوطا كبيرا تحت عدد كبير من الجماهير المتحمسة، ليحاول بعضهم الخروج من تلك الأزمة.



 

المصدر : سبوتنك

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
10421791_87fw2

24 'سفينة مهجورة' تظهر في المحيط الهادئ

r0_0_800_600_w1200_h678_fmax

لحظة انفجار أحد أكبر البراكين في العالم

gapd

على طريقة افلام هوليوود سيارة .. جامحة ترهق الشرطة الأمريكية

616e96414c59b7054d107bc6

مصر.. سرقة هاتف مراسل صحفي خلال بث مباشر عن الزلزال

1280px-burmese_python_2125910875_

ظهور ثعبان أناكوندا عملاق في الهند

5fee0cb0a18a450018cb670c

تمساح برأس متجمد وجسم حي 'خياران أقساهما مر'

أخبار متعلقة
960x0

لحظة سقوط قائد دراجة في الصين إثر إصابته بنوبة صرع

QIobY1YtP7A

شاهد.. شوارع مسقط مغمورة بعد إعصار شاهين القوي

k74mtLKuTLGep7badWRJ38-1200-80

تمساح عملاق يبتلع تمساحا آخر كاملا

newFile

طائرة هندية تعلق في مكان غير متوقع

614c3a96423604635b37664e

فتاة تنجو بأعجوبة من حادثة دهس قطار سريع في هولندا

6149fc9542360476b07372ed

فتاة تقتحم مكتب اتصالات بسيارتها شمال الرياض