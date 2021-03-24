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الأربعاء، 24-03-2021 01:36 م

لحظة انهيار مدرج ملعب مكتظ بالجمهور أثناء مباراة في الهند



الوكيل الاخباري - أصيب في الهند يوم الاثنين حوالي 100 شخص إثر سقوط مدرج خشبي مكتظ في ملعب كان يشهد مباراة في "الكابادي".

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ووقعت الحادثة في ملعب بمدينة سوريابيت بولاية تيلانجانا الهندية خلال حفل افتتاح البطولة الوطنية للكابادي ، وهي لعبة تحظى بشعبية كبيرة في البلاد وتجمع بين المصارعة والملاحقة.

 



وذكرت وسائل إعلام محلية أن انهيار المدرج الخشبي وقع بعد دقائق قليلة من بدء إحدى المباريات، مشيرة إلى أن المنصة حيث يجلس المتفرجون كانت تضم حوالي 1500 شخص، وهو أعلى بكثير من قدرة المدرج الاستيعابية.

 

 

 

المصدر : روسيا اليوم



 




 

 


 

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