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الثلاثاء، 29-06-2021 10:27 ص

لحظة ثوران أكبر بركان في كوستاريكا



الوكيل الاخباري - بدأ بركان رينكون-دي-لا-فيخا، شمالي كوستاريكا، وهو واحد من أكبر خمسة براكين في الجمهورية، في الثوران.

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تم تصوير فيديو للحظة الثوران.


ألقى البركان عمودًا من الرماد يبلغ ارتفاعه كيلومترين، ولم يتم الإبلاغ عن أضرار أو إصابات.

 


حثت السلطات المحلية سكان المناطق المجاورة على عدم الاقتراب من الأنهار.

 

يمكن أن تصل الانبعاثات إلى قنوات الخزانات، لذلك من الضروري تجنب الاقتراب من الضفاف والجسور فوق القنوات.

 

 

المصدر : سبوتنك


 




 

 


 

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