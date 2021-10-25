الإثنين 25-10-2021
الوكيل الاخباري

راصد: الحكومة حققت 14% من التزاماتها بعامها الأول

الإفتاء: لا يحق للشخص الدائن الرجوع عن الديون التي أسقطها

الفراية عن وثيقة الجلوة: ليست قانونا وملزمة

اصابات بحادث سير في إربد

الملك يتكفل بعلاج الرقيب كايد البرماوي

ارتفاع العجز التجاري للمملكة إلى 27.9% حتى نهاية آب/2021

الهناندة: نسخة سند الجديدة قبل نهاية العام

معلمون لم يحصلوا على مستحقاتهم المالية والوزارة توضح

الضمان لـ الوكيل : صرف مستحقات بدل التعطل نهاية الأسبوع

الأردن يدعو رعاياه في السودان لاتخاذ الحيطة والحذر

الإثنين، 25-10-2021 10:11 ص

لحظة دهس قطار لتوكتوك في مصر



الوكيل الاخباري - تداولت وسائل إعلام مصرية مقطع فيديو يظهر حادث وقع في منطقة روض الفرج بالعاصمة المصرية القاهرة.

اضافة اعلان


وعرضت قناة "صدى البلد" خلال أحد برامجها مقطع فيديو التقطته كاميرات مراقبة، تفاصيل الحادث، والذي وقع فوق أحد مزلقانات القطارات.



ويظهر الفيديو مزلقان القطار مغلقا قبل لحظات من مرور القطار فيما توقفت حركة المرور في انتظار إعادة فتح المزلقان، وبعد مرور جرار القطار، عمد أحد سائقي التوكتوك إلى فتح المزلقان دون تنسيق مسبق مع المسؤول عن المزلقان.

بمجرد فتح المزلقان انطلق توكتوك في محاولة للمرور من فوق المزلقان، إلا أنه لم ينتبه لقطار كان بصدد المرور، ما أدى إلى أن دهس القطار للتوكتوك في مشهد مروع.


 

 

المصدر : سبوتنك

 

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
150545

الأغنام تغزو الشوارع وتحل محل السيارات في مدريد

SJM-L-STORM-1025-4-3-1

عاصفة قوية تجتاح كاليفورنيا تسقط أعمدة الكهرباء وتسبب انهيارات

6171ceef4c59b72f94551226

هربا منذ شهرين.. زوجان من الحمير الوحشية يفلتان من محاولات الإمساك بهما في أمريكا

617447834236045a20770995 (1)

كندا.. زوجان ينقلان منزلهما بتعويمه على الماء تفاديا لإزالته

download

غرق أحياء في العاصمة الجزائرية بسبب الأمطار الغزيرة

photo-1524024973431-2ad916746881

لبناني يتجول مع ماعزه على كورنيش عين المريسة في بيروت

أخبار متعلقة
Dubai-Expo-2021

عرض مدهش لروبوتات صينية في 'إكسبو 2020' دبي

hOAWpYETqSw

أمريكا .. قرش يراوغ تمساحا عائما في المياه ويأخذ قضمة من جسده

1440

دب يطارد سيارة على طريق سريع في الولايات المتحدة

960x0

لحظة سقوط قائد دراجة في الصين إثر إصابته بنوبة صرع

QIobY1YtP7A

شاهد.. شوارع مسقط مغمورة بعد إعصار شاهين القوي

k74mtLKuTLGep7badWRJ38-1200-80

تمساح عملاق يبتلع تمساحا آخر كاملا