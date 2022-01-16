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الأحد، 16-01-2022 01:18 م

لحظة سقوط رافعة عملاقة على برج بواجهة زجاجية في ليبيا



الوكيل الاخباري - تداولت وسائل إعلام ليبية مقطع فيديو يظهر لحظة سقوط رافعة مواد بناء عملاقة على برج في العاصمة الليبية طرابلس.

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وقالت شبكه راديو وتلفزيون "تاقرفت" الليبية إن رافعة متوقفة عن العمل منذ 2011 سقطت على برج في طريق الشط مقابل جزيرة معيتيقة.

 



ويظهر الفيديو لحظة سقوط الرافعة على برج ضخم يبدو بواجهة زجاجية، حيث تسبب الحادث في إحداث تلفيات كبيرة في واجهة المبنى، فيما لم يتسن كشف ما إذا كان الحادث قد أسفر عن خسائر بشرية أم لا.

 

 

المصدر : سبوتنك

 

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