الخميس 07-10-2021
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الخميس، 07-10-2021 10:37 ص

لحظة سقوط قائد دراجة في الصين إثر إصابته بنوبة صرع



الوكيل الاخباري - تداولت حسابات مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر لحظة سقوط قائد دراجة بخارية بين السيارات إثر إصابته بنوبة صرع.

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ويظهر في الفيديو عامل توصيل طلبات يقود دراجة بخارية في شارع مزدحم بالصين، حينما فاجأته نوبة صرع فسقط مغشيا عليه بين السيارات.



وهرع رجال المرور إلى الرجل فور سقوطه لمساعدته على النهوض واستعادة الوعي، كما حرصوا على تسيير حركة المرور دون أن يؤثر سقوط الرجل عليها.



 

 

المصدر : سبوتنك

 

 

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