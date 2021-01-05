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الثلاثاء، 05-01-2021 02:03 م

لحظة ظهور ثعبان على نافذة سيارة مسرعة في أستراليا



الوكيل الاخباري - تداول رواد منصات التواصل الاجتماعي، لقطات مصورة توثق لحظة ظهور ثعبان على نافذة سيارة منطلقة بسرعة، بجوار قائدها مباشرة، ولحسن الحظ فقد حال إغلاقه للنافذة أثناء القيادة دون تعرضه لهجوم من الثعبان، في حين صورت سيدة كانت متواجدة برفقته بالسيارة آنذاك هذه المفاجأة المفزعة.

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ويشار إلى أن هذه الواقعة حدثت في مدينة "ستراود" بولاية "نيو ساوث ويلز" الأسترالية الأسبوع الماضي، أثناء قيام قائد السيارة وهو شاب يُدعى "كايل فايلا" بجولة برفقة صديقته "راشيل بايس" في شوارع المدينة، حيث فوجئا أثناء جولتهما بظهور الثعبان دون سابق إنذار على الجزء الخارجي من السيارة وتحركه على النافذة المجاورة لـ"فايلا" على بعد سنتيمترات معدودة منه.

وتملكت حالة من الذهول والذعر من قائد السيارة لدرجة أنه بدا وكأنه على وشك فقدان السيطرة أثناء القيادة، خاصة بعد أن بدأ الثعبان يزحف شيئًا فشيء على النافذة.


وشاركت "راشيل بايس" الفيديو عبر حسابها على موقع "فيسبوك"، حيث لاقى رواجًا ومشاركة واسعة، وسرعان ما أضافت تعديلًا أوضحت فيه أنهما استطاعا بعد توقفهما التخلص من الثعبان دون إلحاق أذى به وذلك بمساعدة أحد الجيران.

 

 

 

 

 

المصدر : صدى البلد


 




 

 


 

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