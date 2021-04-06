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الثلاثاء، 06-04-2021 03:06 م

لحظة غرق شاحنتين روسيتين في بحيرة بايكال المتجمدة



الوكيل الاخباري - تم تداول مقطع فيديو عبر موقع "إنستغرام"، أمس الاثنين، يظهر سقوط شاحنتين روسيتين من طراز "ZIL-131" في بحيرة "بايكال" التي ما زالت مياهها متجمدة.

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ونشرت وزارة الدفاع المدني والطوارئ في منطقة إيركوتسك الروسية، عبر صفحتها الرسمية "إنستغرام" لحظة غرق الشاحنتين في مياه بحيرة البايكال المتجمدة، وهي على بعد 70 مترا من الوصول إلى فندق "ماياك" المقابل.

 


وأوضح رئيس الخدمة الصحفية لوزارة حالات الطوارئ في المنطقة، أندريه شوتوف، أن "ما حدث هو نتيجة تجاهل السائقين لمعايير السلامة في المنطقة".

وأضاف: "هذا تجاهل مطلق لمعايير السلامة، حاليا يحظر تماما التنقل على جليد بحيرة البايكال، وعلى الرغم من هذا، فالسائقان دمّرا السياج الذي أقامته إدارة قرية ليستفيانكا من مكان انطلاقهما".


وأشار شوتوف إلى أن "السائقين مسؤولان إداريا عما حدث، وسيتم النظر في هذه القضية في مكتب المدعي البيئي للمنطقة".

 

 

 

المصدر : سبوتنك


 




 

 


 

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