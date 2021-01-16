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السبت، 16-01-2021 09:31 ص

لحظة مصرع متسابق فرنسي في بطولة رالي داكار بالسعودية



الوكيل الاخباري - تداولت حسابات التواصل الاجتماعي لحظة مصرع متسابق الدراجات النارية الفرنسي بيير شيربان إثر تعرضه لحادث في رالي داكار المقام في السعودية.

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وخضع الرياضي الفرنسي البالغ من العمر 52 عاما لعملية جراحية وأدخل في غيبوبة طبية صناعية بعد الحادث الذي تعرض له في المرحلة السابعة ما بين حائل وسكاكا في 10 يناير/ كانون الثاني الجاري.




وتوفي شيربان الذي كان يشارك في السباق للمرة الرابعة خلال نقله من جدة إلى فرنسا على متن طائرة طبية.

وقال المنظمون في بيان نشرته وكالة "رويترز": "خلال نقله على متن طائرة طبية من جدة إلى فرنسا توفي بيير شيربان متأثرا بجراحه التي أصيب بها نتيجة سقوطه خلال المرحلة السابعة من الرالي ما بين حائل وسكاكا في 10 يناير".


وشيربان هو أول ضحية لهذه النسخة من السباق الشهير الذي انطلق في 1978 بين باريس وداكار عاصمة السنغال وقتل خلاله كثيرون في الأعوام السابقة.

 

 

المصدر : سبوتنك



 




 

 


 

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