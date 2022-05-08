الأحد 08-05-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

أسعار الذهب محليا

تعرّف على عقوبة تشويه أحد أعمدة جرش الأثرية

إعلان أسماء المقبولين للحج الأسبوع القادم

نقيب المطاعم يعلق على ارتفاع أسعار الدواجن وتوافرها

الأردن استورد قرابة 300 ألف برميل نفط عراقي في نيسان الماضي

نقابة تجار المواد الغذائية تطالب بفتح تحقيق حول نقص الدجاج بالأسواق

بنوك كويتية تعتزم طلب تخفيف نسب السيولة من المركزي

أوبك التي تلعب السعودية دورا قياديا فيها لن تساعد الغرب بزيادة إنتاج النفط

إيلون ماسك: معايير عمل تويتر ستصبح أفضل لاحقا

الأردنيون يترقبون إعلاناً لعطلة رسمية خلال هذا الشهر

الأحد، 08-05-2022 11:07 ص

لصوص يسرقون متجر شهير بباريس في وضح النهار



الوكيل الاخباري - في مشهد يشبه أفلام السينما، تمكن مجموعة من اللصوص ومن سرقة متجر وساعات و مجوهرات تابع لماركة “شانيل” الشهيرة ، وذلك في وضح النهار بالعاصمة الفرنسية باريس.

ويوضح الفيديو المصور عبر أحد المارة الذي كان متواجد أمام المتجر الشهير بباريس، مجموعة من اللصوص يرتدون ملابس سوداء وخوذة قيادة ويفرون نحو درجات نارية بعد سرقتهم لمحل المجوهرات والساعات الفارهة.

اضافة اعلان

 


 

 

 

المصدر : صدى البلد

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
TID2kc8yb9Q

اكتشاف مذهل.. طريق حجري مرصوف بقاع المحيط الهادئ

close-up-chinese-writing--140328602-599ce225aad52b0011035906

كيف يكتب أصعب حرف صيني؟ وكيف يلفظ؟

669

بأعجوبة.. أم خارقة تنقذ طفلها من الغرق في حمام السباحة

istockphoto-622430914-612x612

أمريكا .. اعتقال راكب طائرة فتح بابها وسار على جناحها قبل توقفها على المدرج

best-fishing-times-facebook

السعودية.. شاب يصطاد قرشا ضخما بكورنيش الدمام

62729344423604042f68bc97

الصين.. استيقاظ مسن داخل حقيبة جثث يثير حالة من السخط في شنغهاي

أخبار متعلقة
hqdefault

الهند .. لصوص سرقوا آلة صراف وكانت نهايتهم في حفرة عميقة