لصوص يسرقون متجر شهير بباريس في وضح النهار

الوكيل الاخباري - في مشهد يشبه أفلام السينما، تمكن مجموعة من اللصوص ومن سرقة متجر وساعات و مجوهرات تابع لماركة “شانيل” الشهيرة ، وذلك في وضح النهار بالعاصمة الفرنسية باريس.



ويوضح الفيديو المصور عبر أحد المارة الذي كان متواجد أمام المتجر الشهير بباريس، مجموعة من اللصوص يرتدون ملابس سوداء وخوذة قيادة ويفرون نحو درجات نارية بعد سرقتهم لمحل المجوهرات والساعات الفارهة.



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المصدر : صدى البلد

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