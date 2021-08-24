لفتة إنسانية من مسن روسي لعجوز تعبر الشارع

الوكيل الاخباري - الإنسانية حين تتكلم لا تدع مجالا آخر للحديث، فالرحمة والرأفة بكبار السن تتجلى في التعامل معهم برفق وتقديم المساعدة لهم.

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رصدت كاميرات المراقبة في أحد الشوارع في روسيا، في منطقة تشيرتانوفا جنوبي موسكو، رجلا مسنا يقدم يد العون لعجوز تحاول عبور الطريق.



والملفت للانتباه، هو تعامل هذا المسن مع الموقف، حيث أوقف سيارته ونزل ليساعد العجوز على عبور الشارع ويعود بسرعة لقيادة سيارته.





В столичном Чертаново в самый разгар рабочего дня мужчина нашел время, чтобы остановиться, выйти из автомобиля и помочь бабушке перейти дорогу. 👏👏👏 pic.twitter.com/FUdrMh4mo8 August 23, 2021

المصدر : سبوتنك