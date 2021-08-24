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الثلاثاء، 24-08-2021 12:08 م

لفتة إنسانية من مسن روسي لعجوز تعبر الشارع



الوكيل الاخباري - الإنسانية حين تتكلم لا تدع مجالا آخر للحديث، فالرحمة والرأفة بكبار السن تتجلى في التعامل معهم برفق وتقديم المساعدة لهم.

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رصدت كاميرات المراقبة في أحد الشوارع في روسيا، في منطقة تشيرتانوفا جنوبي موسكو، رجلا مسنا يقدم يد العون لعجوز تحاول عبور الطريق.


والملفت للانتباه، هو تعامل هذا المسن مع الموقف، حيث أوقف سيارته ونزل ليساعد العجوز على عبور الشارع ويعود بسرعة لقيادة سيارته.


 

 

المصدر : سبوتنك

 

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