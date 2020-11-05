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الخميس، 05-11-2020 10:46 ص

لقطات مروعة .. لحظة ابتلاع حوت لقارب بمن فيه في امريكا



الوكيل الإخباري _ تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي لقطات مروعة  لـ حوت أحدب هائل الحجم قام بابتلاع قارب صغير يحمل اثنين من مراقبي الحيتان بعد اقترابهما منه بلحظات.

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وحسبما تبين في الفيديو قام اثنان من مراقبي الحيتان بالاقتراب من الحوت باستخدام قارب تجذيف صغير قبال سواحل أفيلا في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، الا ان الحوت فاجأ الجميع عندما تسلل تحت المياه متجها إلى أسفل القارب، وفتح فمه ودخل القارب بمن فيه إلى داخله .

 

 

 

 

المصدر : سبوتنيك 

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