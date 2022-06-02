لقطات مصورة لنفوق 15 من الإبل بعد شرب مواد نفطية في مصر

الوكيل الإخباري-أظهر مقطع فيديو نشر في موقع "يوتيوب" مجموعة من الإبل، أفيد بأن عددها بلغ 15، وقد نفقت بعد أن شربت مواد نفطية تسربت من الأرض في أحد المواقع البترولية جنوب مدينة مرسى مطروح بمصر.

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واستعرضت المشاهد عددا من الإبل جثثا هامدة قرب بقعة من الزيت قاتمة اللون. ويبدو أنها روت عطشها بهذه المواد السامة ظنا منها أنها ماء.



وذكرت صحيفة "المصري اليوم" أن أحد أهالي مرسى مطروح عثر على "الإبل نافقة حول بقعة زيت بترولية على أحد الطرق جنوب مرسى مطروح، وهو طريق لإحدى شركات البترول في الصحراء الغربية، فقام بتصويرها ونشر الصور والفيديو على موقع التواصل فيسبوك".

وفي هذا السياق، أمر اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، "بتشكيل لجنة على الفور للوصول لموقع نفوق الإبل وبقعة الزيت التي حولها، وعمل تقرير من المتخصصين عن أسباب الوفاة وتحليل عينات من أجساد الإبل النافقة، ورفع تقرير فورى إليه لمحاسبة المتسببين في نفوق تلك الإبل".





روسيا اليوم