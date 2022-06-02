الخميس 02-06-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

تعديلات مقترحة على نظام التعاونيات لإعفاءها من ضريبة الدخل

دعم مشغلي ومستثمري نقل الركاب بسبب ارتفاع المشتقات النفطية

إطلاق منصة للاستثمار بين الأردن والاتحاد الاوروبي بقيمة 2.5 مليار يورو

مصدر حكومي: عرض مشروع المدينة الجديدة على صناديق استثمارية

التخليص على 4500 مركبة في حرة الزرقاء الشهر الماضي

الصفدي: اجتماع الشراكة الأردن الأوروبي يعتبر حدثا خاصا

مصر.. إسقاط الجنسية عن 13 شخصا من عائلة واحدة

وزير الحج والعمرة السعودي: 4 الاف تاشيرة للحجاج الأردنيين

الضمان يعلن عن خصم خاص للمتقاعدين

وزير العمل: توجيهات ملكية لزيادة الفروع الإنتاجية

الخميس، 02-06-2022 10:51 ص

لقطات مصورة لنفوق 15 من الإبل بعد شرب مواد نفطية في مصر



الوكيل الإخباري-أظهر مقطع فيديو نشر في موقع "يوتيوب" مجموعة من الإبل، أفيد بأن عددها بلغ 15، وقد نفقت بعد أن شربت مواد نفطية تسربت من الأرض في أحد المواقع البترولية جنوب مدينة مرسى مطروح بمصر.

اضافة اعلان


واستعرضت المشاهد عددا من الإبل جثثا هامدة قرب بقعة من الزيت قاتمة اللون. ويبدو أنها روت عطشها بهذه المواد السامة ظنا منها أنها ماء.


وذكرت صحيفة "المصري اليوم" أن أحد أهالي مرسى مطروح عثر على "الإبل نافقة حول بقعة زيت بترولية على أحد الطرق جنوب مرسى مطروح، وهو طريق لإحدى شركات البترول في الصحراء الغربية، فقام بتصويرها ونشر الصور والفيديو على موقع التواصل فيسبوك".

 

وفي هذا السياق، أمر اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، "بتشكيل لجنة على الفور للوصول لموقع نفوق الإبل وبقعة الزيت التي حولها، وعمل تقرير من المتخصصين عن أسباب الوفاة وتحليل عينات من أجساد الإبل النافقة، ورفع تقرير فورى إليه لمحاسبة المتسببين في نفوق تلك الإبل".

 

 

 

روسيا اليوم

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
213846

صور الملكة إليزابيث تضيء أحجار ستونهنج في إنجلترا

77317-حمامات-السباحة

مفاجأة مرعبة في حوض السباحة في أمريكا .. شاهد

wedding-cushion-1

فيديو.. هدية غير متوقعة تسقط من سقف صالة أفراح تصيب عروسين بالذهول في تركيا

WhatsApp Image 2022-05-30 at 3.28.45 PM

شاهد.. فيديو زرافة مصنوعة من الشوكولاتة يحصد 80 مليون مشاهدة

999999999999

فيديو لـ" حادث مرعب" في وضح النهار في نيويورك

Doc-P-956930-637893656379031734

فيديو يوثق لحظة مصرع سيدة بحادث سير مروع في لبنان .. شاهد

أخبار متعلقة
wedding-cushion-1

فيديو.. هدية غير متوقعة تسقط من سقف صالة أفراح تصيب عروسين بالذهول في تركيا

999999999999

فيديو لـ" حادث مرعب" في وضح النهار في نيويورك

WhatsApp Image 2022-05-25 at 1.06.53 PM

شاهد .. تصرف بطولي لرجل اطفاء لحظة اشتعال سيارة في مصر