الثلاثاء 24-11-2020
الوكيل الاخباري

حقيقة الغاء الحظر الشامل يوم الجمعة

بدء توزيع أرقام جلوس طلبة التكميلي

النقل البري للوكيل : القرار باقٍ والمخالفة تصل إلى 110 دنانير

في زمن قياسي .. فزعة أردنية لمساعدة مواطنين تواصلا مع برنامج الوكيل

أسعار الذهب الثلاثاء 24/11/2020

المملكة على موعد مع منخفض جوي

وفيات الثلاثاء 24/11/2020

أجواء لطيفة الحرارة الثلاثاء

اعلان صادر عن رئاسة الوزراء لوظيفة قيادية شاغرة

شاهد بالصور .. بناء مستشفى ميداني لحالات كورونا في عمان

الثلاثاء، 24-11-2020 12:44 م

لقطة تحبس الأنفاس.. التفاف سمكة قرش أسفل سائح دون أن يشعر



الوكيل الإخباري _ تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي لقطات مرعبة لحظة التفاف سمكة قرش أسفل رجل بريطاني دون أن يشعر.

اضافة اعلان
 

ولم يقم الشخص أثناء سباحته بإبداء أي خوف مما يدل على أن سمكة القرش بالفعل كانت قريبة منه جدا ولكنها لم تتعرض له بالأذى.

 

 

 

المصدر : صدى البلد 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
1047293526_0_0_1200_676_1200x675_80_0_0_71f5a0a7f8fef02ae5055b0326129fef

لعبة طريفة بين بومة وصاحبها تنتهي بفوز الطائر.. شاهد

1047291626

العثور على جسم غامض في الصحراء الأمريكية.. شاهد

92755-القارب-السوستة

قارب على شكل سحاب عملاق يبدو وكأنه يفتح المياه .. شاهد

maxresdefault

طيور صغيرة تكشف عن مهاراتها الفائقة في مباراة كرة سلة.. شاهد

1047276715_112_0_1797_948_1200x675_80_0_0_16f33d2ece8e5b97ff1a1f8ef6f2c81c

أمريكي يصنع مقلبا طريفا في زوجته.. شاهد

1037669664_0_524_5000_3229_1000x541_80_0_0_d7dbd68b09906aef0c13168079e4208b

دجاجة تتبنى جراء وتحاول تقليد صوت أمها.. شاهد