لقطة تحبس الأنفاس.. التفاف سمكة قرش أسفل سائح دون أن يشعر

الوكيل الإخباري _ تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي لقطات مرعبة لحظة التفاف سمكة قرش أسفل رجل بريطاني دون أن يشعر.

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ولم يقم الشخص أثناء سباحته بإبداء أي خوف مما يدل على أن سمكة القرش بالفعل كانت قريبة منه جدا ولكنها لم تتعرض له بالأذى.

المصدر : صدى البلد

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