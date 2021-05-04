الثلاثاء 04-05-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

المفرق: 40 مخالفة لمحلات تجارية منذ بداية رمضان

ارتفاع الدولار الأميركي أمام الين الياباني

بفضل لقاح كورونا.. فايزر تتوقع عائدات بـ 26 مليار دولار في 2021

إدارة ترخيص السواقين تفتتح خدمة الترخيص من مركبتك

تعميم من وزارة التعليم العالي بشأن تلقي مطاعيم كورونا

وفد من الكونغرس الأمريكي يصل الخرطوم في زيارة رسمية

الأمانة لـ الوكيل : 1500 موظف تلقى اللقاح ضمن حملة التطعيم

زعيم المعارضة بالهند يدعو للعزل العام مع تخطي إصابات كورونا حاجز الـ 20 مليونا

13 وفاة جديدة بكورونا في فلسطين

رغم إنكارها تفشي الوباء.. كوريا الشمالية تحذر من معركة طويلة ضد كورونا

الثلاثاء، 04-05-2021 02:26 م

لقطة طريفة.. طفل يرفض أخذ أخيه الصغير من بين أحضانه



الوكيل الاخباري - كشف مقطع فيديو، لقطات طريفة لطفل صغير وشدة تعلقه بأخيه الرضيع؛ لدرجة أنه يرفض التخلي عنه، ويظل محتضنه حين تحاول الأم حمله من يديه.

ووفقاً لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية، صورت “سامانثا ماشر”، 22 عامًا، ابنها البالغ عامًا واحدًا، وهو يحاول بإصرار أخذ شقيقه الرضيع البالغ أربعة أشهر منها، لاختضانه.

اضافة اعلان

في الفيديو المضحك، أمسك الطفل بساقي شقيقه الرضيع وجذبه نحوه قائلاً "لي، لي".. مع ابتسامة محبة على وجهه.

 


وقالت “سامانثا”، من ساراتوجا سبرينجز بولاية يوتا الأمريكية، “كنت ألعب مع رضيعي الصغير فقلت لابني البكر أنه طفلي أثناء احتضانه لشقيقه الصغير"؛ ليرد علي ابني: ”إنه طفلي أنا".

وأضافت الأم “على الرغم من أن ابنها كان في البداية يشعر بالغيرة قليلاً من شقيقه الصغير، فإن الأخوين يتمتعان الآن بعلاقة حب للغاية”.

 وتابعت "في البداية كان يشعر بالغيرة في كل مرة أحتضن فيه شقيقه الأصغر بينما أصبحت الآن يحبه كثيرا ويرفض التخلي عنه".

 

 

 

المصدر : صدى البلد


 




 

 


 

إقرأ ايضا
SEI_76748237

صداقة استثنائية .. كلبة تتبنى غراب يعتقد أنها والدته!

F5CIFVS4UFOX3KT3Y2ILKRTDTQ

مشاهد لإعصار ضرب ولاية مسيسيبي الأمريكية

Solar_Orbiter_Venus_flyby

مسبار ناسا يسجل صوتا غريبا من كوكب الزهرة

original

طيار يفاجئ فتاة سعودية على متن طائرة

309afcaa-37e2-4e31-ba7d-4ad9d19351da

شاب أميركي يعرض نفسه للدغات ثعابين من أجل تقييم الألم!

ZSxfuQAzOFs

شاهد أول منزل مستأجر بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد

أخبار متعلقة
xerox_cars_cropped-e1500069387520

فتاة تتعرض لموقف محرج أثناء ركن السيارة

Capture

مسنون في الصين يتدربون على مجموعة من الرقصات والحركات الرياضية

How-Much-Do-Barbers-Make

حلاق يقوم بتصرف إنساني أثناء إزالة شعر مريض بالسرطان

squall-sig_gcnx9y

زوبعة مائية قبالة سواحل فلوريدا

1591780824668

حيلة بسيطة للتغلب على إغلاق المطاعم في هونغ كونغ

82f76913c800483284b0a24d4559ea73

السماء تمطر حجارة جليدية كبيرة على ولاية أمريكية