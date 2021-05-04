لقطة طريفة.. طفل يرفض أخذ أخيه الصغير من بين أحضانه

الوكيل الاخباري - كشف مقطع فيديو، لقطات طريفة لطفل صغير وشدة تعلقه بأخيه الرضيع؛ لدرجة أنه يرفض التخلي عنه، ويظل محتضنه حين تحاول الأم حمله من يديه.



ووفقاً لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية، صورت “سامانثا ماشر”، 22 عامًا، ابنها البالغ عامًا واحدًا، وهو يحاول بإصرار أخذ شقيقه الرضيع البالغ أربعة أشهر منها، لاختضانه.

اضافة اعلان



في الفيديو المضحك، أمسك الطفل بساقي شقيقه الرضيع وجذبه نحوه قائلاً "لي، لي".. مع ابتسامة محبة على وجهه.



وقالت “سامانثا”، من ساراتوجا سبرينجز بولاية يوتا الأمريكية، “كنت ألعب مع رضيعي الصغير فقلت لابني البكر أنه طفلي أثناء احتضانه لشقيقه الصغير"؛ ليرد علي ابني: ”إنه طفلي أنا".



وأضافت الأم “على الرغم من أن ابنها كان في البداية يشعر بالغيرة قليلاً من شقيقه الصغير، فإن الأخوين يتمتعان الآن بعلاقة حب للغاية”.



وتابعت "في البداية كان يشعر بالغيرة في كل مرة أحتضن فيه شقيقه الأصغر بينما أصبحت الآن يحبه كثيرا ويرفض التخلي عنه".

المصدر : صدى البلد