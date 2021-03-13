لقطة غريبة.. سيارة تقتحم حديقة عامة في السعودية

الوكيل الاخباري - انتشر مؤخرا على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يصور سيارة لحظة اقتحامها حديقة عامة في العاصمة السعودية الرياض، في مخالفة فجة للقوانين.
وقال الحساب الرسمي لـ"المرور السعودي"، إنه "تم رصد سيارة قادها صاحبها داخل إحدى الحدائق العامة في الرياض، مخالفا بذلك القوانين، ومعرضا حياة الآخرين للخطر".
في تصرف خطير .. قائد مركبة يتجول بالسيارة داخل حديقة حي النخيل بالرياض. pic.twitter.com/vsCDPnh36m— موجز السعودية (@gaya_sa_org) March 11, 2021
وأكد أنه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه، بعد إحالته للجهات المختصة".
المصدر : سبوتنك