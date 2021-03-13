السبت 13-03-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

بالفيديو- غضب ملكي مما حصل في مستشفى السلط

الملك يأمر من مدير مستشفى السلط تقديم استقالته

جلسة طارئة للنواب غداً إثر حادثة مستشفى السلط

الملك في مستشفى السلط - شاهد

الأمن يطوق مستشفى السلط ويغلق مداخله - صور

وزير النقل : رفع السعة المقعدية نهاية آذار

الناطق الرسمي لـ الوكيل : استقالة عبيدات بأمر ملكي

اجتماع عاجل في رئاسة الوزراء بعد حادثة مستشفى السلط

عبيدات : 6 وفيات في حادثة مستشفى السلط

وزير الصحة يعلن تقديم استقالته

عاجل

بالفيديو- غضب ملكي مما حصل في مستشفى السلط

السبت، 13-03-2021 01:35 م

لقطة غريبة.. سيارة تقتحم حديقة عامة في السعودية



الوكيل الاخباري - انتشر مؤخرا على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يصور سيارة لحظة اقتحامها حديقة عامة في العاصمة السعودية الرياض، في مخالفة فجة للقوانين.

اضافة اعلان

وقال الحساب الرسمي لـ"المرور السعودي"، إنه "تم رصد سيارة قادها صاحبها داخل إحدى الحدائق العامة في الرياض، مخالفا بذلك القوانين، ومعرضا حياة الآخرين للخطر".

 



وأضاف أن "الأجهزة الأمنية تمكنت من القبض على قائد السيارة، وهو مقيم من الجنسية الباكستانية، في العقد الرابع من عمره".


وأكد أنه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه، بعد إحالته للجهات المختصة".


 

 

المصدر : سبوتنك


 




 

 


 

إقرأ ايضا
2-2

جرو يبعد مجموعة أشبال عن طعامه بشجاعة

young-female-snowboarder-running-down-mountain-slope_130488-4223

صبي ينزلق من على كرسيه الهوائي ويتعلق فوق منحدر في كندا

retro-palms-120x80-cm-i57115

فيديو يحبس الأنفاس.. رجل عالق على نخلة تتأرجح به بشكل مخيف

__opt__aboutcom__coeus__resources__content_migration__mnn__images__2020__01__brown-bear-snow-finland-05-4df5a78e6c6b489fa5a1328a679531c9

فيديو من جبال رومانيا.. دب يفاجئ متزحلقين ويطارد أحدهم

Dog-Rabbit1

كلب لطيف يرعى أرانب صغيرة فقدت والدتها

700-00523389en_Masterfile

رد فعل معلمة يابانية تجاه طالبة نائمة في حجرة الدراسة

أخبار متعلقة
C7sfWyYspDs

سائحون يساعدون زوجين في سحب سيارة عالقة بعد حادث في روسيا

6011b23f4c59b7263001e820

رصاصة طائشة تخترق سيارة سعودي أمام منزله

gosse-bouma-snow-youtube-1

بحيرة متجمدة تبتلع متزلجا متهورا في أمستردام

1048081862

سمكة تبتلع ثعبانا أكبر منها بعشرة أضعاف وتقع بمشكلة خطيرة

60282f42423604037115d0ea

أسكتلندا .. امرأة ثلاثينية خارقة تدفع شاحنة ضخمة وسط الثلوج

60276ec0423604621d5814cd

دببة تهاجم حشود المتفرجين بعد إطلاق سراحها في كردستان العراق