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الثلاثاء، 12-01-2021 02:27 م

لقطة مرعبة لـ أنثى العنكبوت الذئب تحمل العشرات من صغارها على ظهرها



الوكيل الاخباري - انتشرت على منصات التواصل الاجتماعي في الآونة الأخيرة ، لقطة تحبس الأنفاس لـ أنثى عنكبوت هائلة الحجم من فصيلة "العنكبوت الذئب" ، وهي تحمل عددا كبيرًا من صغارها على ظهرها، ولاقت هذه اللقطة تفاعلًا من قبل الرواد وتسببت لهم في حالة من الذعر والذهول في الوقت ذاته.

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يشار إلى أن أحد السكان المحليين بولاية "فيكتوريا" الأسترالية تمكن من تصوير هذه اللقطة بعد أن جذب مشهد أنثى العنكبوت غير المألوف انتباهه أثناء قيامه بنزهة صباحية، ثم نشرها على إحدى صفحات موقع "فيسبوك".


وتمت مشاركة هذه اللقطة بشكل واسع عبر منصات التواصل المختلفة كما تداولتها عدة مواقع إخبارية، وانهالت تعليقات الرواد الذين أبدوا دهشتهم حيال مشهد أنثى العنكبوت أثناء حملها للعشرات من صغارها على ظهرها، مشيرين إلى أن مجرد رؤية اللقطة أصابتهم بالقشعريرة، واصفين إياها بكونها "مثيرة للاشمئزاز" وأشبه بـ"كابوس".




ووفقًا لما أوردته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإنه من المعروف عن أنثى العنكبوت الذئب أنها بعد التزاوج تسعى للعزلة في بقعة مغطاة حيث يكون في إمكانها وضع عدد يصل إلى 100 بيضة، ويُعرف عن أنثى هذه الفصيلة أيضًا حرصها الشديد على حماية بيضها؛ وبعد خروج صغارها من البيض يتشبثون بظهرها ويمكنهم البقاء على هذا النحو لمدة تتجاوز أسبوعين لحين اكتمال نموهم، حتى أنهم يظلون على ظهر الأم أثناء خروجها للبحث عن حشرات.

يذكر أن تعليقات الرواد على اللقطة لم تخل من الجانب الساخر، حيث علق البعض قائلين إنه يجب لأنثى عنكبوت الذئب الفوز بجائزة "الأم المثالية"، وكان من ضمن التعليقات الساخرة كذلك: "أين الأب؟ تركها تربي 567 من صغارها بمفردها".

 

 

 

 

المصدر : صدى البلد

 




 

 


 

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