الأحد 28-02-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

الاجهزة الامنية تباشر تمشيط منطقة صحراوية في البادية الجنوبية بحثاً عن حدث مفقود

الحكومة ترفع اسعار البنزين بنوعيه والديزل

الحكومة تقرر تثبيت بند فرق اسعار الوقود

التربية تتابع إختبار القراءة والحساب للصفوف الأساسية

الأعيان يقر مشروع الموازنة العامة

بلعاوي لـ الوكيل : الإصابة بكورونا المتحور بعد الإصابة بفيروس ووهان واردة

تفاصيل الوليمة التي تسببت باستقالة وزيري الداخلية والعدل

وزارة الصحة متفائلة بتحسن الوضع الوبائي قريبا

إرادة ملكية سامية بقبول استقالة المبيضين والتلهوني

رسالة هامة من الخصاونة للأردنيين

الأحد، 28-02-2021 01:51 م

للمرة الثانية.. ماعز بري يحتل بلدة بريطانية



الوكيل الاخباري - استولى ماعز بري على بلدة لاندودنو شمالي ويلز، من خلال اجتياح المنازل والمتنزهات والأماكن العامة.

اضافة اعلان

وتعتبر هذه المرة الثانية التي يجتاح الماعز فيها البلدة خلال جائحة "كورونا".

 


والتقطت صور للماعز وهو يقتحم منتجع "لاندودنو" الساحلي، متسببا في أضرار كبيرة بالإضافة إلى التجول في قاعات فندق.


واجتذبت الصور ومقاطع الفيديو تعليقات مواقع التواصل الاجتماعي، حيث علق سكان البلدة على الماعز بمرح قائلين: "تخيلوا أنكم في منازلكم وتسمعون أصواتا على أسطح منازلكم أو في الحديقة، لكن كن على يقين أنها ليست أشباح".

 

 

 

 

المصدر : روسيا اليوم



 




 

 


 

إقرأ ايضا
c113983fa040099e01f21c64985527ec

فيديو يوثق حادثة سرقة.. وموقف بطولي من الضحية

uv4SIVzy4bY

درون يرصد لقطات مثيرة لنشاط بركان إتنا

Doberman-Pinscher-lying-on-the-grass

كلب دوبرمان يمارس الرياضة بكل رشاقة لوحده

white-duck-trying-to-sleep-rd-erickson

بطة تدافع عن كلب في مشهد مضحك

603650634c59b70c8644e49c

نعجة استرالية تحمل صوفا بوزن 40 كيلوغراما

U2e-6ucCxS0

عاصفة ثلجية في شينجيانغ الصينية