للمرة الثانية.. ماعز بري يحتل بلدة بريطانية

الوكيل الاخباري - استولى ماعز بري على بلدة لاندودنو شمالي ويلز، من خلال اجتياح المنازل والمتنزهات والأماكن العامة.

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وتعتبر هذه المرة الثانية التي يجتاح الماعز فيها البلدة خلال جائحة "كورونا".



والتقطت صور للماعز وهو يقتحم منتجع "لاندودنو" الساحلي، متسببا في أضرار كبيرة بالإضافة إلى التجول في قاعات فندق.



واجتذبت الصور ومقاطع الفيديو تعليقات مواقع التواصل الاجتماعي، حيث علق سكان البلدة على الماعز بمرح قائلين: "تخيلوا أنكم في منازلكم وتسمعون أصواتا على أسطح منازلكم أو في الحديقة، لكن كن على يقين أنها ليست أشباح".

المصدر : روسيا اليوم







