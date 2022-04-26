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الثلاثاء، 26-04-2022 11:59 ص

لن تصدق.. أول مغامر بالتاريخ يقلع بطائرة ويهبط بأخرى في أمريكا



الوكيل الاخباري - حاول مغامران أميركيان تنفيذ استعراض خطر في الجو، إذ حلق كل منهما بطائرة صغيرة على أن يقفزا منها ثم يتبادلا الطائرتين في الجو.

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لكن ما خطط له المغامران اللذان يمارسان القفز المظلي، فشل وكاد يودي بحياتهما، لكنهما نجا من الموت، بحسب ما أوردته تقارير صحافية.


وأوقف المغامران طائرتيهما في الجو حتى يستقل كل منهما طائرة الآخر ويهبط بها إلى الأرض، لكن واحدا فقط نجح في ذلك بينما فشل الآخر.

 



وبحسب شبكة "فوكس نيوز"، فإن هذه "المغامرة" التي جرت في ولاية أريزونا، انتهت بتحطم فوري لإحدى الطائرتين.


ولم يصب المغامران، وهما من عائلة واحدة، بأي أذى من جراء الاستعراض غير الناجح، لأنهما كانا خارج الطائرتين أثناء التحطم.


وحاول الاثنان تبادل الطائرات، أي أن يستقل كل واحد منهما الطائرة الأخرى، وكان الأمر سيصبح إنجازا غير مسبوق في عالم القفز بالمظلات.


واستطاع آيكنز أن يدخل إلى الطائرة الأخرى، فأصبح أول ربان في التاريخ يقلع بطائرة ثم يهبط بأخرى على الأرض.


لكن في غضون ذلك، لم يستطع فارينغتون أن يدخل إلى طائرة زميله، فهبط إلى الأرض عن طريق المظلة.

 

 

المصدر : العربية

 

 

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