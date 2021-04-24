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السبت، 24-04-2021 02:03 م

'ليست المرة الأولى'.. مهندس بترول في مصر يرمي النقود على المارة



الوكيل الاخباري - أثار مهندس بترول يدعى صبري صدومة الجدل مرة أخرى بعد انتشار فيديو جديد له وهو يرمي النقود من شرفته على المارة في نهار رمضان بمنطقة بشتيل في محافظة الجيزة المصرية.

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كما أعطى طفلة تقف إلى جانبه المال لإلقائه أيضا والقيام بالتصرف نفسه.


وتسبب تصرف صدومة مرة أخرى بحالة من الجدل في تجمع العشرات من المواطنين أسفل منزله، وهو التصرف الذي جعل الكثيرين يشككون في صحته العقلية.

 



وقال موقع "مصراوي" إنه تواصل مع الدكتور أحمد خيري أستاذ علم النفس لتحليل شخصية صدومة، والوقوف على السبب النفسي وراء قيامه بهذا التصرف.


ويوضح أستاذ علم النفس أن صدومة يعاني من اضطراب الشخصية الحدية، مشيرا إلى أنه شخصية استعراضية بها تكوين هستيري، مؤكدا أن لا أحد يقوم بهذا التصرف إلا إذا كان دافعه الاستعراض.


ونفى أن يكون دافعه وراء هذا التصرف مساعدة المحتاجين أو إسعادهم من خلال توزيع المال عليهم، وأن هدفه هو التفاف الناس حوله والاهتمام به ومدحه، إضافة إلى أنه يتلذذ برؤيتهم وهم يتجمعون حوله لأخذ المال منه.


وأشار إلى أنه لا يحتاج إلى علاج نفسي ما دامت تلك التصرفات لا تؤثر على حياته، وما دام مجرد موقف جزئي غير معطل لوظائفه الاجتماعية.

 

 

 

المصدر : روسيا اليوم


 




 

 


 

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