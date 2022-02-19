مأزق غير متوقع.. ماذا حدث للص أمريكي داخل متجر كان يحاول سرقته

الوكيل الاخباري - في مأزق لم يتوقع حدوثه، رصدت كاميرا مراقبة داخل أحد المتاجر الأمريكية ما حدث للص كان يحاول تنفيذ عملية سرقة بداخله.

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ونشرت شرطة أوكلاهوما مقطعا مصورا للسارق الذي علِقَ داخل المتجر، وأظهرته اللقطات وهو يحاول جاهدًا الخروج من النافذة التي لم تعد تفتح.



pic.twitter.com/DzJEGIy4lN ***UPDATE: We got them identified thanks to your tips and our alert officers! One has been arrested, we're searching for the other two, thank you!*** https://t.co/4q3TTSmEP6 February 17, 2022

وعلقت الشرطة على الفيديو بقولها "عندما تنجح بالدخول، ولكنك لا تستطيع تحديد كيفية الخروج"، مطالبة الجمهور المساعدة في التعرف على المتورطين في السرقة.

المصدر : سبوتنك

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