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السبت، 19-02-2022 11:03 ص

مأزق غير متوقع.. ماذا حدث للص أمريكي داخل متجر كان يحاول سرقته



الوكيل الاخباري - في مأزق لم يتوقع حدوثه، رصدت كاميرا مراقبة داخل أحد المتاجر الأمريكية ما حدث للص كان يحاول تنفيذ عملية سرقة بداخله.

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ونشرت شرطة أوكلاهوما مقطعا مصورا للسارق الذي علِقَ داخل المتجر، وأظهرته اللقطات وهو يحاول جاهدًا الخروج من النافذة التي لم تعد تفتح.

 



وعلقت الشرطة على الفيديو بقولها "عندما تنجح بالدخول، ولكنك لا تستطيع تحديد كيفية الخروج"، مطالبة الجمهور المساعدة في التعرف على المتورطين في السرقة.

 

 

المصدر : سبوتنك

 

 

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