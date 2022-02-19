مأزق غير متوقع.. ماذا حدث للص أمريكي داخل متجر كان يحاول سرقته

الوكيل الاخباري - في مأزق لم يتوقع حدوثه، رصدت كاميرا مراقبة داخل أحد المتاجر الأمريكية ما حدث للص كان يحاول تنفيذ عملية سرقة بداخله.
ونشرت شرطة أوكلاهوما مقطعا مصورا للسارق الذي علِقَ داخل المتجر، وأظهرته اللقطات وهو يحاول جاهدًا الخروج من النافذة التي لم تعد تفتح.
***UPDATE: We got them identified thanks to your tips and our alert officers! One has been arrested, we're searching for the other two, thank you!*** https://t.co/4q3TTSmEP6 pic.twitter.com/DzJEGIy4lN— Oklahoma City Police (@OKCPD) February 17, 2022
المصدر : سبوتنك
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