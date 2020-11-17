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الثلاثاء، 17-11-2020 02:55 م

مئات المناطيد الملونة تزين سماء مدينة مكسيكية.. شاهد



الوكيل الإخباري _ تداول رواد مواقع التواصل الإجتماع مقطع فيديو لمئات المناطيد من مختلف الألوان والأشكال فوق سماء مدينة ليون المكسيكية .

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حيث حرص سكان مدينة ليون في المكسيك على إحياء فعلية إطلاق المناطيد التي يتم الاحتفال بها خلال هذا التوقيت من كل عام.

 

 

 

 

المصدر : اليوم السابع

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