مئات المناطيد الملونة تزين سماء مدينة مكسيكية.. شاهد

الوكيل الإخباري _ تداول رواد مواقع التواصل الإجتماع مقطع فيديو لمئات المناطيد من مختلف الألوان والأشكال فوق سماء مدينة ليون المكسيكية .
حيث حرص سكان مدينة ليون في المكسيك على إحياء فعلية إطلاق المناطيد التي يتم الاحتفال بها خلال هذا التوقيت من كل عام.
مئات المناطيد تملأ السماء بألوان زاهية في المكسيك!#المكسيك #مناطيد #احتفالات #مهرجانات pic.twitter.com/VJM4M7QFS1— RTARABIC (@RTarabic) November 17, 2020
المصدر : اليوم السابع
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