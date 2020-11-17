مئات المناطيد الملونة تزين سماء مدينة مكسيكية.. شاهد

الوكيل الإخباري _ تداول رواد مواقع التواصل الإجتماع مقطع فيديو لمئات المناطيد من مختلف الألوان والأشكال فوق سماء مدينة ليون المكسيكية .

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حيث حرص سكان مدينة ليون في المكسيك على إحياء فعلية إطلاق المناطيد التي يتم الاحتفال بها خلال هذا التوقيت من كل عام.



المصدر : اليوم السابع

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