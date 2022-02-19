ماعز تتجول داخل قاعة محكمة في لبنان

الوكيل الاخباري - تداولت حسابات مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر تجول ماعز داخل قاعة في إحدى المحاكم اللبنانية.

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وقالت قناة "الجديد" اللبنانية إن الماعز الذي يظهر في الفيديو المتداول تمكن من الدخول إلى القاعة الداخلية في قصر العدل في قرية جدَيدَة المتن، التابعة لقضاء المتن في محافظة جبل لبنان.









وتظهر الماعز وهي تتجول بحرية تامة داخل قاعة المحكمة التي لم يكن فيها عدد كبير من الناس، ويبدو أنها كانت تبحث عن طعام، قبل أن يحضر رجل ليمسك بها ويقطع جولتها.







المصدر : سبوتنك

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