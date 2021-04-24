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السبت، 24-04-2021 10:19 ص

متت من الحر .. صرخة طفل عراقي تشعل مواقع التواصل الاجتماعي



الوكيل الاخباري - تفاعل مئات المدونين والناشطين مع مقطع فيديو لطفل عراقي، سلط الضوء على ما يعانيه طلبة المدارس من انعدام للأجهزة الكهربائية، في ظل ارتفاع درجات الحرارة مع بدء موسم الصيف.

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وظهر الطفل في الفيديو، يبكي بحرقة، رافضا الحضور إلى المدرسة بسبب ارتفاع درجات الحرارة.
وقال الطفل متحدثا مع معلمته، التي سألته عن سبب بكائه ورفضه الحضور إلى المدرسة: "متت من الحر".

 


وعلّق أحد المستخدمين على الفيديو "كبروالله على وزارة التربية، هذه ليست وزارة تربية، وإنما وزارة ظلم بحق جميع طلاب العراق".


وتابع مستخدم آخر: "ياربي والله قهر حسبي الله ونعم الوكيل على هذه التربية، يعني شنو انتو متحسون بالطلاب".


وقررت اللجنة العليا للصحة والسلامة العراقية، الأسبوع الماضي، استئناف الدوام الحضوري في المدارس.

 

 

المصدر : سبوتنك


 




 

 


 

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