متداول .. لاعب تنس يظهر رد فعل عنيفا تجاه الحكم بعد خسارته

الوكيل الاخباري - تداولت حسابات مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر ردة فعل عنيفة للاعب تنس تجاه حكم المباراة في أعقاب هزيمته.

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ويظهر الفيديو المتداول لاعب تنس وهو يخرج من الحدود الملعب متجها إلى الحكم، ثم يبدأ في ضرب مقعد الحكم عدة مرات مستخدما مضرب التنس الخاص به.





حدث ذلك أثناء خروج اللاعبين الآخرين، لكنهم أبدوا احتراما للحكم حيث صافحه أحدهم، فيما عاد اللاعب الغاضب أدراجه ليضرب مقعد الحكم مرة أخرى، في المقابل لم يبد الحكم أي ردة فعل تجاه اللاعب.



يشار إلى أنه لم يتسن التحقق من مكان ووقت تصوير ذلك المقطع.





المصدر : سبوتنك

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